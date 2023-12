Governo investiu mais de R$ 23 milhões no esporte em 2023 no Amazonas

Manaus/AM - Com um aporte financeiro, ultrapassando a marca de R$ 23,5 milhões, por determinação do Governador Wilson Lima, a Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel) tem incentivado o desporto estadual, promovendo a inclusão, revelando talentos e impulsionando o alto rendimento.

Com mais de 15 mil atletas, o Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci) está presente em 62 núcleos, 35 na capital e 27 núcleos no interior do estado, atuando com mais 13 modalidades. O programa é dividido em sete polos, nas cidades de Manaus, Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, Humaitá, Codajás, Envira e Fonte Boa.

O aporte financeiro de R$6 milhões para o Pelci possibilitou a expansão e aprimoramento das atividades, criando novos núcleos e ampliando a oferta de modalidades esportivas. Destaques para os projetos Futevôlei nos Bairros, Formandos Campeões e Campeões da Vila.

O programa tem trabalhado na integração da base com o profissional, contando com a participação de 1.100 mulheres inscritas nas aulas de futebol de campo e futsal, em Manaus e no interior. Por meio do projeto Formando Campeões, foi disponibilizado o Curso de Defesa Pessoal Feminina, atendendo mais de 400 mulheres, na capital e interior.

Reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o programa RespirAR atua como uma importante ferramenta no tratamento e prevenção de lesões musculares, cardíacas, ortopédicas e ao combate do sedentarismo no Amazonas. O programa recebeu este ano um investimento de R$ 5 milhões, sendo ampliado aos estádios Carlos Zamith, Ismael Benigno e Oswaldo Frota. Com serviços de fisioterapia e de atividades físicas, atuando em 14 núcleos.

Voo Campeão

Com mais de R$ 1,5 milhão destinados ao projeto "Vôo Campeão", o Governo do Amazonas viabilizou a participação de atletas amazonenses em competições nacionais e internacionais. Foram 292 passagens emitidas, um total de 127 atletas contemplados, em 27 modalidades.

Patrocínio aos clubes profissionais de futebol

Como o aporte financeiro inédito de R$ 7,5 milhões aos times de futebol profissionais amazonenses, repassado à Federação Amazonense de Futebol (FAF), o governo Wilson Lima impulsionou o desempenho de clubes de futebol masculino e feminino.

Com o apoio do Governo do Amazonas desde 2021, o Amazonas FC conquistou um título nacional para o estado e o acesso histórico a Série B 2024, o futebol feminino amazonense também foi impulsionado alcançando destaque nacional.

Bolsa Esporte Estadual

Em 2023, o Bolsa Esporte Estadual, patrocínio oferecido pelo Governo do Amazonas, por meio Sedel, contemplou 131 atletas e paratletas, divididos nas categorias de base, alto rendimento e olímpico/paralímpico. Abrangendo mais de 30 modalidades esportivas, com 124 desportistas na capital e 7 no interior, sendo 86 homens e 44 mulheres.

Olimpíadas 2024

O Projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024 visa garantir representantes amazonenses no próximo ciclo olímpico. São 19 atletas, 16 olímpicos e 3 paralímpicos, que estão sendo acompanhados por um corpo técnico e só em 2023 já conquistaram mais de 100 medalhas, sendo nove títulos internacionais, 18 nacionais e 74 regionais. Destaque para os atletas Lucas dos Santos, do halterofilismo, e Pedro Nunes, do lançamento de dardo, que alcançaram ouro e prata, respectivamente, nos Jogos Parapan e Pan-Americanos, de Santiago 2023.

Com informações da assessoria