Ajax cai para time amador na Copa da Holanda em 'pior ano da história'

ATIBAIA, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Maior campeão da Copa da Holanda, com 20 conquistas, e vice-campeão nas últimas duas temporadas, o Ajax está fora da briga pelo título nesta temporada. Logo na estreia, a equipe de Amsterdã foi eliminada pelo USV Hercules, um time amador que é 10º colocado da quarta divisão do futebol nacional.

O Ajax foi derrotado por 3 a 2 em uma partida com requintes de crueldade. Tim Pieters fez 2 a 0 para o USV Hercules - que atuou como mandante -, mas Brobbey e Chuba Akpom empataram perto do fim do jogo; no entanto, Grotenberg, aos 48 minutos do segundo tempo, garantiu a vitória aos anfitriões.

Apesar de mandante, o USV Hercules não pôde receber o jogo em casa. O Sportpark Voordorp, estádio da equipe, abriga cerca de 1.000 espectadores. Como o regulamento da competição exige um local com capacidade maior, o jogo foi na Galgenwaard, onde o FC Utrecht manda seus jogos.

A temporada 2023-24 tem sido apontada por muitos como o 'pior ano da história' do Ajax. A equipe ficou dois meses sem vencer no Campeonato Holandês e brigou contra o rebaixamento no início da competição - agora está em quinto, a 23 pontos do líder PSV, e a oito de um lugar em competições europeias.

Decadência no cenário europeu. Figura carimbada na Liga dos Campeões da Europa nos últimos anos, o Ajax não conseguiu avançar na fase de grupos da competição na temporada passada e, pior, em 2023-24 não obteve vaga sequer no mata-mata da Liga Europa, e disputará os playoffs da Conference League.

ESCÂNDALO DE ASSÉDIO SEXUAL DESENCADEOU CRISE

Em fevereiro de 2022, o então diretor técnico Marc Overmars, ex-atacante do Ajax com passagem pelo Barcelona, pediu demissão por comportamento inadequado com funcionárias do clube holandês.

Já na temporada 2022-23, o clube sentiu os primeiros reflexos em campo: terceiro lugar no Campeonato Holandês e classificação para a Liga Europa após 13 anos seguidos participando da Champions League.