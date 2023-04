Governo anuncia Seleção Pública do Bolsa Esporte Estadual 2023 no Amazonas

Na ocasião, o governador Wilson Lima também realiza a renovação do Projeto Mais Futevôlei nos Bairros e o anúncio do retorno das atividades de natação no Parque Aquático de Alto Rendimento da Vila Olímpica de Manaus.

Manaus/AM - O governador Wilson Lima irá anunciar nesta terça-feira (25), o Edital de Seleção Pública de atletas e paratletas para concessão de Patrocínio Desportivo do Programa Bolsa Esporte Estadual 2023, e para o Projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024, que vai selecionar atletas e paratletas de maior potencial do estado.

