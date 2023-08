Goleiro herói da Argentina na Copa do Mundo vira marca de perfume infantil

"Um perfume que convida a sonhar com a glória esportiva, transmitindo com seus contrastes frescos e intensos os valores de um grande campeão: confiança, personalidade, esforço e clareza. Além disso, contém uma folha de adesivos para personalizar o perfume", disse a distribuidora do produto.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dibu Martínez, que foi o herói da Argentina na final da Copa do Mundo do Qatar, virou marca de perfume infantil em seu país.

