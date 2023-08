Campeão do UFC, Pantoja lembra vida como motorista de aplicativo

Trabalho em aplicativo: "Chegou um momento que a gente ficou sem dinheiro. Investiu na casa, investiu no nosso documento, no green card. E minha esposa fala: 'Não, não tem problema.' Começou a trabalhar como faxineira nos Estados Unidos. Eu comecei a trabalhar com o aplicativo. E eu falo, não é sacrifício, não é demérito. A gente trabalhou pela nossa família, trabalhamos para conquistar o que a gente buscava e muito mais do que conquistar o cinturão, a gente conquistar a nossa independência, o futuro dos nossos filhos, a oportunidade de eles estarem estudando, aprendendo inglês. A oportunidade que a gente nunca teve".

Pandemia: "Quando a pandemia acontece, minha família está nos Estados Unidos comigo, fecha tudo, a gente trabalha com show/espetáculo. Então não tem mais show, não tem mais grana. Eu tenho que falar para minha esposa voltar para o Brasil com meus filhos. Mas eu falo para ela: 'A gente vai voltar'".

As declarações foram dadas por Alexandre Pantoja ao Bola da Vez, programa da "ESPN". A íntegra do material irá ao ar neste sábado (5), às 22h (de Brasília).

Por fim, o atleta celebrou o fato de multiplicar em mil vezes os seus ganhos, deixando de receber 100 dólares nos tempos de aplicativos para ganhar 100 mil dólares hoje, com as lutas.

O lutador relatou o drama vivido quando a pandemia de Covid-19 estourou no país e as lutas tiveram que ser paralisadas.

SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Atual detentor do cinturão dos peso-mosca do UFC, o brasileiro Alexandre Pantoja teve um começo de jornada difícil logo que se mudou para os Estados Unidos.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.