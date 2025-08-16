Goleiro Fábio alcança marca de 1.390 partidas, recorde na história do futebol mundial





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao entrar em campo neste sábado (16) para enfrentar o Fortaleza, o goleiro Fábio, do Fluminense, atingiu um recorde: aos 44 anos, ele igualou a marca de 1.390 jogos que até então só o inglês Peter Shilton detinha, o maior número de partidas disputadas por um jogador na história do futebol mundial.

Shilton também atuou como goleiro e é o atleta que mais vezes defendeu a seleção inglesa, com 848 aparições. Jogou entre 1966 e 1997, mesmo ano em que Fábio estreou no profissional pelo União Bandeirante.

Segundo contagem feita pelo Fluminense, o arqueiro disputou 30 partidas pela extinta equipe paranaense, 150 pelo Vasco e, até agora, 234 pelo tricolor carioca. Defendendo o clube de Laranjeiras, onde está desde janeiro de 2022, foram 228 gols sofridos --ou seja, menos de um por jogo-- e 92 aparições sem ter a meta furada, de acordo com o Transfermarkt.

As outras 976 partidas que completam a conta no currículo de Fábio foram pelo Cruzeiro, onde ficou por 16 anos e é até hoje considerado ídolo.

Embora tenha sido convocado algumas vezes para defender a seleção brasileira, o mato-grossense de Nobres nunca chegou de fato a entrar em campo.

Já na próxima terça-feira (19), quando o Fluminense encara o América de Cali pela Copa Sul-Americana, o goleiro deve ultrapassar a marca de Shilton e se isolar como o atleta com mais jogos da história. Ele tem contrato com o tricolor até dezembro de 2026.

Após a partida contra o Fortaleza, vencida pela equipe carioca por 2 a 1, Fábio agradeceu aos familiares e amigos que o acompanharam durante a carreira. "Espero ser um exemplo não só dentro de campo, mas fora também, como um servo de Deus, um cara que tenta ser sempre melhor", disse ao canal Premiere.

Os recordistas

- Fábio (Fluminense) - 1.390 jogos

- Peter Shilton (ING) - 1.390 jogos

- Cristiano Ronaldo (POR) - 1.283 jogos

- Rogério Ceni (BRA) - 1.265 jogos

- Frantisek Planicka (Tchecoslováquia) - 1.187 jogos