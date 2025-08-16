   Compartilhe este texto

Goleiro Fábio alcança marca de 1.390 partidas, recorde na história do futebol mundial

Por Folha de São Paulo

16/08/2025 18h30 — em
Esportes



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao entrar em campo neste sábado (16) para enfrentar o Fortaleza, o goleiro Fábio, do Fluminense, atingiu um recorde: aos 44 anos, ele igualou a marca de 1.390 jogos que até então só o inglês Peter Shilton detinha, o maior número de partidas disputadas por um jogador na história do futebol mundial.

Shilton também atuou como goleiro e é o atleta que mais vezes defendeu a seleção inglesa, com 848 aparições. Jogou entre 1966 e 1997, mesmo ano em que Fábio estreou no profissional pelo União Bandeirante.

Segundo contagem feita pelo Fluminense, o arqueiro disputou 30 partidas pela extinta equipe paranaense, 150 pelo Vasco e, até agora, 234 pelo tricolor carioca. Defendendo o clube de Laranjeiras, onde está desde janeiro de 2022, foram 228 gols sofridos --ou seja, menos de um por jogo-- e 92 aparições sem ter a meta furada, de acordo com o Transfermarkt.

As outras 976 partidas que completam a conta no currículo de Fábio foram pelo Cruzeiro, onde ficou por 16 anos e é até hoje considerado ídolo.

Embora tenha sido convocado algumas vezes para defender a seleção brasileira, o mato-grossense de Nobres nunca chegou de fato a entrar em campo.

Já na próxima terça-feira (19), quando o Fluminense encara o América de Cali pela Copa Sul-Americana, o goleiro deve ultrapassar a marca de Shilton e se isolar como o atleta com mais jogos da história. Ele tem contrato com o tricolor até dezembro de 2026.

Após a partida contra o Fortaleza, vencida pela equipe carioca por 2 a 1, Fábio agradeceu aos familiares e amigos que o acompanharam durante a carreira. "Espero ser um exemplo não só dentro de campo, mas fora também, como um servo de Deus, um cara que tenta ser sempre melhor", disse ao canal Premiere.

Os recordistas

- Fábio (Fluminense) - 1.390 jogos

- Peter Shilton (ING) - 1.390 jogos

- Cristiano Ronaldo (POR) - 1.283 jogos

- Rogério Ceni (BRA) - 1.265 jogos

- Frantisek Planicka (Tchecoslováquia) - 1.187 jogos

Bastidores da Política - Manaus sem água, empresa continua despreparada para emergências Bastidores da Política
Manaus sem água, empresa continua despreparada para emergências

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Esportes

+ Esportes


16/08/2025

Fábio, do Flu, iguala recorde de mais jogos da história do futebol mundial

Foto: Reprodução Instagram Ceará

16/08/2025

Ceará vence Red Bull Bragantino, que amarga 8 derrotas consecutivas

16/08/2025

Ceará vence com golaço, e Bragantino amarga a 8ª derrota seguida

16/08/2025

Fluminense vence em dia de recorde de Fábio e afunda Fortaleza no Z4

Foto: Reprodução Instagram Fluminense

16/08/2025

Fluminense vence o Fortaleza por 2x1 e sobe na tabela

Foto: Reprodução

16/08/2025

Manauara perde em casa para o ASA pela série D do Brasileirão

16/08/2025

Diretoria marca eleição para presidência do Corinthians no dia 25 de agosto

16/08/2025

Diretoria marca eleição para presidência do Corinthians no dia 25 de agosto

16/08/2025

Jogador da seleção do Taiti sofre acidente de moto e morre aos 24 anos

16/08/2025

Fábio, do Fluminense, pode se tornar atleta com mais jogos na história

16/08/2025

Fulham oferece R$ 284 mi por 'renegado' de Abel no Palmeiras, diz jornal

16/08/2025

Botafogo e Palmeiras se reencontram pós-Mundial em cenários diferentes

16/08/2025

Flabet segue ativa mesmo após fim de patrocínio do clube com casa de aposta

16/08/2025

Conheça a nadadora que, 'sozinha', representa um país no Pan Júnior

16/08/2025

Após férias reduzidas, gigantes europeus retornam para ligas domésticas

Foto: Divulgação

16/08/2025

América-MG marca no último lance e arranca empate do Amazonas pela Série B

15/08/2025

Brasil é ouro no vôlei e bate Argentina na final do handebol no Pan Jr.

15/08/2025

São Paulo anuncia Rafael Tolói como novo reforço para temporada

15/08/2025

Palmeiras recusa oferta de R$ 95 milhões do Milan por Agustín Giay

15/08/2025

Flamengo renova com Varela até 2027

15/08/2025

Jogo de abertura do Campeonato Inglês é interrompido por denúncia de racismo

15/08/2025

Arrascaeta fala sobre polêmicas extracampo no Flamengo

15/08/2025

Yuri Alberto já havia tido diagnóstico de hérnia na Rússia, diz médico

Foto: Cesar Greco/ Palmeiras

15/08/2025

Marcos Rocha negocia rescisão de contrato e encaminha saída do Palmeiras

Foto: Vitor Silva/ Botafogo

15/08/2025

Botafogo oficializa a chegada do espanhol Chris Ramos por empréstimo

Foto: Raul Baretta/ Santos FC

15/08/2025

Santos busca vencer 3 partidas seguidas na Série A pela primeira em 2 anos

Foto: Divulgação

15/08/2025

Entenda motivo de Tolói, se contratado, não estrear logo no São Paulo

Foto: Divulgação

15/08/2025

Corinthians oficializa renovação de contrato com a Nike por dez anos

Foto: Cesar Greco/ Palmeiras

15/08/2025

Abel exalta atitude da torcida do Universitario em vitória do Palmeiras


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!