Fábio, do Flu, iguala recorde de mais jogos da história do futebol mundial





RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Fábio, do Fluminense, igualou o recorde de atleta com o maior número de jogos da história do futebol mundial, com os mesmos 1.390 de Peter Shilton, ex-arqueiro inglês. A marca foi atingida na partida deste sábado (16), contra o Fortaleza, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Os números de Fábio são baseados em contagem feita pelo International Federation of Football History and Statistics (IFFHS). Ao todo, são 976 pelo Cruzeiro, 234 pelo Tricolor, 150 pelo Vasco e 30 pelo União Bandeirante, clube que já encerrou suas atividades.

"(o recorde) Significa que Deus sempre prepara, os planos de Deus não podem ser frustrados. Foi antes do meu nascer, Deus tinha me dado esse dom e me direcionou todos os dias para que eu pudesse ter essa marca abençoada. Agradeço a todos que estiveram comigo até este dia, meus familiares, meus pais, minha irmã, meus amigos, meus filhos, minha esposa Sandra... Agradecer a todos os companheiros dentro de campo. Sou um instrumento, espero ser um instrumento dentro de campo, mas fora também", disse Fábio, ao Premiere.

Se Fábio entrar em campo na próxima terça-feira (19), contra o América de Cali (COL), pelo jogo de volta da Copa Sul-Americana, ele se tornará o recordista absoluto.

Os recordistas

- Fábio (Fluminense) - 1.390 jogos

- Peter Shilton (ING) - 1.390 jogos

- Cristiano Ronaldo (POR) - 1.283 jogos

- Rogério Ceni (BRA) - 1.265 jogos

- Frantisek Planicka (Tchecoslováquia) - 1.187 jogos