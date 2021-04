Goleiro do Penarol sofre racismo de torcedores durante jogo contra Princesa

Manaus/AM - O goleiro do Penarol, Pedro Henrique, sofreu racismo durante a partida entre Penarol e Princesa, nesta terça-feira (27) pela volta das quartas de final do Campeonato Amazonense. O caso foi denunciado pelo árbitro Edmar Campos da Encarnação.

Segundo o árbitro, Pedro cobrava um tiro de meta quando aos sete minutos do primeiro tempo, quando os torcedores supostamente do Princesa começaram a ofender o atleta. O fato foi relatado na súmula da partida.

Confira;

"Informo que aos 7 minutos do 1° tempo, no momento de um tiro de meta a favor do time do Penarol, foi preciso paralisar a partida em virtude de alguns torcedores supostamente da equipe do Princesa se encontrarem nos muros do estádio e ficarem proferindo as seguintes palavras para o goleiro da equipe do Penarol quando estava caído ao chão: 'levanta c*, levanta goleiro enrolão, levanta logo seu preto'. Nesse momento pedi para não colocarem a bola em jogo e solicitei ao quarto árbitro da partida, seu Reginaldo Vasconcelos Noronha, que encaminhasse o policiamento para tirarem os torcedores do muro onde se encontravam, o qual foi feito de imediato."

Penarol e Princesa empataram sem gols.