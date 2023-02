Goleiro cai de cara na bola e acaba expulso em jogo do Liverpool

O Liverpool já ganhava por 2 a 0 nesta altura, com gols de Darwin Núñez e Gakpo. Pope foi expulso ainda aos 22 minutos do primeiro tempo. O time vermelho manteve o placar até o final.

Ele caiu de cara na bola e pegou com a mão fora da área, por isso levou o cartão vermelho direto. Pope havia saído da área para tentar interceptar um lançamento de Alisson para Salah, mas errou o tempo de bola, tentou um cabeceio no chão e no fim usou as mãos.

SÃO PAULO/SP - O goleiro Nick Pope, do Newcastle, protagonizou um lance inacreditável na tarde deste sábado (18), durante a derrota por 2 a 0 para o Liverpool no Campeonato Inglês.

