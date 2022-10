Goleiro Bruno é anunciado como novo reforço do Búzios e sofre rejeição

Vale lembrar que Bruno havia sido contratado em 2019 pelo Poços de Caldas Futebol Clube (MG). A torcida organizada do time dizia na ocasião que ele "com certeza" teria o apoio das arquibancadas e que até ganharia música especial. Em outubro o contrato foi rescindido. Já em julho deste ano, ele era anunciado pelo Atlético Carioca, time da quinta divisão.

À Folha de S.Paulo, Renato Matos, presidente do clube, afirma que Bruno está emprestado à equipe até o final do campeonato e que já terá condições de estrear na partida desta quarta (5) contra o Campos, às 15h. O time figura na sexta colocação na quinta rodada do campeonato B2.

A Sociedade Esportiva Búzios, time que disputa a quarta divisão do Campeonato Carioca, também chamada de B2, anunciou nas redes sociais a contratação do goleiro Bruno Fernandes, condenado em 2013 a 22 anos de prisão (depois reduzidos para 20 anos e nove meses) pelo homicídio da então ex-namorada Eliza Samudio. Ele progrediu em 2019 para o regime semiaberto.

