Goleiro Alisson, do Liverpool, faz gol histórico de cabeça nos acréscimos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O goleiro brasileiro Alisson, 28, entrou para a história da Premier League na tarde deste domingo (16). Ele marcou, de cabeça, após cobrança de escanteio, já nos acréscimos, o gol da vitória do Liverpool, sua equipe, sobre o West Bromwich. O jogo acabou 2 a 1.

Com o resultado, que veio por meio de uma virada, a equipe se mantém viva na luta por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Tem agora 63 pontos e está na quinta colocação do Campeonato Inglês, um atrás do Chelsea, atualmente na última posição que dá vaga à competição europeia, a quarta. Faltam dois jogos para o fim do torneio.

"Estou muito emotivo nos últimos meses com tudo que aconteceu comigo e com a minha família, mas futebol é a minha vida. Eu jogo desde que me entendo por gente, com o meu pai. Eu queria que ele estivesse aqui para ver, mas tenho certeza de que ele está vendo e celebrando ao lado de Deus", disse ele em entrevista após a partida. O goleiro dedicou o gol ao pai, à família como um todo e aos companheiros de equipe e sublinhou a importância da classificação à Liga dos Campeões para a equipe.

Em fevereiro, o pai do goleiro morreu afogado após cair numa barragem na cidade de Lavras do Sul (RS).

Alisson é o primeiro goleiro a marcar um gol pelo Liverpool e o sexto a fazê-lo na era moderna do Campeonato Inglês, a Premier League. Titular da Seleção Brasileira, ele foi convocado, na sexta (15), mais uma vez pelo técnico Tite, desta vez para os confrontos ante Equador e Paraguai, válidos pelas Eliminatórias da Copa de 2022.