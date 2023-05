Goiás tem gol anulado e fica no empate com o Bahia pelo Brasileirão

Gols: Everaldo (BAH), aos 24' do 1T; Bruno Melo (GOI), aos 30' do 1T.

Ao longo do jogo, o que se pôde ver foi um Bahia essencialmente ofensivo e focado em trabalhar a bola para atacar tanto por dentro quanto pelos lados e mostrando mais qualidade no jogo individual com finalizações de Everaldo. No outro lado, o Goiás se mostrou mais efetivo no fator coletividade.

O Bahia teve dificuldade em trocar passes no começo devido ao distanciamento entre os jogadores no meio-campo, mas conseguiu abrir o placar ao encaixar uma troca rápida e longa na frente da defesa esmeraldina.

O resultado coloca o Bahia na 12ª posição, com 7 pontos somados. Já o Goiás sobe para a 14ª colocação também com 7 pontos.

