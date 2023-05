Em partida com 6 gols, São Paulo vence Vasco da Gama no Brasileirão

São Paulo/SP - A partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, que aconteceu neste sábado, dia 20, no estádio Morumbi/SP, entre São Paulo e Vasco da Gama, teve um primeiro tempo movimentado com abertura do placar pelo São Paulo. A partida terminou em 4 a 2 para o São Paulo.

O primeiro tempo, que foi até os 50 minutos, teve maior assertividade do São Paulo, mesmo com o Vasco indo ao ataque e colocando as traves defendidas por Rafael em perigo logo aos 2 minutos. O São Paulo, porém, fez a abertura do placar aos 23 minutos, em finalização de Calleri, que recebeu passe de Marcos Paulo. Placar: São Paulo 1 x 0 Vasco da Gama. A posse de bola, 50%, indica o equilíbrio da etapa inicial.

O ataque vascaíno se manteve, mas não conseguiu chegar ao gol de empate e, aos 41 minutos, em jogada de contra-ataque, o tricolor Rodrigo Nestor marcou para o São Paulo. Placar: São Paulo 2 x 0 Vasco da Gama. O Cruzmaltino, desta vez, correu atrás e conseguiu descontar aos 41 minutos, em finalização de Barros, que marcou de cabeça e o placar no fim do 1º tempo ficou em São Paulo 2 x 1 Vasco.

Desempate vascaíno e mais dois do São Paulo

A etapa final começou com a entrada de Alex Teixeira, que substituiu Barros, o qual tinha cartão amarelo no time vascaíno, enquanto no São Paulo, Pablo Maia substituiu Marcos Paulo. O jogo continuou com grandes emoções e o Vasco chegou ao empate aos 37 minutos, após falha de Pablo Maia, deixando Garvaza sozinho que chutou e mudou o placar: São Paulo 2 x 2 Vasco. O São Paulo não se acomodou e Lucas Beraldo desempatou para o São Paulo aos 43 minutos, e o placar foi para: São Paulo 3 x 2 Vasco, logo em seguida ampliado para São Paulo 4 x 2 Vasco, em jogada finalizada por Juan, aos 46 minutos.

A arbitragem deu mais 12 minutos de acréscimos à etapa final.

Escalação:

São Paulo: 23 Rafael, 13 Rafinha, 4 Diego Costa, 35 Lucas Beraldo, 38 Caio Paulista, 11 Rodrigo Nestor, 20 Gabriel, 8 Luan, 32 Marcos Paulo, 10 Luciano, 9 Calleri

Técnico: Dorival Júnior

Vasco da Gama: 1 Léo Jardim, 2 Puma Rodríguez, 30 Robson Bambu, 3 Léo, 6 Lucas Piton, 8 Jair, 19 Galarza, 11 Gabriel Pec, 15 Gabriel Pec, 9 Pedro Raul

Técnico: Maurício Barbieri

Arbitragem

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel e Maíra Mastella Moreira

VAR: Edina Alves Batista