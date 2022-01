Ginasta campeão olímpico e autor de posts antivacina morre vítima da Covid

"Deus esteja com você, campeão", escreveu o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, no Facebook.

Antes de ser internado, o ex-atleta, que também foi medalhista de prata em Atlanta-1996, fazia publicações com discurso antivacina no Facebook. Ainda assim, segundo os médicos, ele tomou uma dose do imunizante da Janssen pouco antes de adoecer, por conta de uma obrigatoriedade profissional.

De acordo com a imprensa do seu país, o medalhista de ouro nas argolas foi hospitalizado em novembro e passou várias semanas em um ventilador.

