Gilberto encerra jejum, Bahia vence Botafogo e sai do Z-4 do Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Bahia venceu o Botafogo nesta quarta-feira (30), por 2 a 1, no Nilton Santos, e pulou da lanterna para fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

O triunfo tricolor contou com gols de Gilberto, que encerrou jejum de 13 jogos sem marcar, e de Elber. Pedro Raul descontou para o time da casa.

Com o resultado, a equipe do técnico Mano Menezes chegou a 12 pontos, subindo para a 16ª posição da tabela. Já o clube alvinegro permaneceu com 11 e perdeu uma colocação, caindo para penúltimo.

Vale ressaltar que esse jogo foi válido pela primeira rodada. À época, foi adiado por conta da final do Campeonato Baiano.

No domingo (4), pela 13ª rodada, o Botafogo encara o Fluminense, enquanto o Bahia recebe o Sport.

BOTAFOGO

Diego Cavalieri, Kevin (Barrandeguy), David Sousa (Davi Araujo), Rafael Forster, Kanu e Victor Luis; Caio Alexandre, Rentería (Warley) e Bruno Nazário (Matheus Babi); Kalou (Rhuan) e Pedro Raul. T.: Paulo Autuori

BAHIA

Douglas Friedrich, Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca e Juninho Capixaba; Elias (Élber), Gregore, Ramires (Rossi) e Clayson (Daniel); Marco Antônio (Ronaldo) e Gilberto (Saldanha). T.: Mano Menezes

Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Auxiliares: Daniel Henrique da Silva Andrade e José Reinaldo Nascimento Junior (DF)

VAR: Wagner Reway (PB)

Cartões amarelos: Victor Luis e Barrandeguy (BOT); Juninho Capixaba e Marco Antônio (BAH)

Cartão vermelho: Barrandeguy (BOT)

Gols: Gilberto (BAH), aos 41min do 1ºT; Elber (BAH), aos 38min, e Pedro Raul (BOT), aos 45min do 2ºT