Gil do Vigor vira diretor do Sport um ano após sofrer homofobia no clube

Após ser alvo de um ataque homofóbico em maio de 2021 por um áudio divulgado em um grupo do WhatsApp de conselheiros do Sport, o ex-BBB Gil do Vigor, 31, será diretor de inclusão e diversidade do clube pernambucano.

Gil integra a chapa vencedora das eleições para a presidência do clube, Sport do Futuro.

O atual presidente, Yuri Romão, foi reeleito para o biênio 2023-2024 com 1.463 votos, 96,5% do total, derrotando o deputado Luciano Bivar, presidente do União Brasil.