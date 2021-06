Gesto em celebração reforça laço de Cano com Vasco, que vê sucesso em ações

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Germán Cano chegou a São Januário após uma mobilização da torcida nas redes sociais e, aos poucos, vai ganhando uma identificação cada vez maior com o Vasco. Xodó dos cruz-maltinos, o atacante tem se notabilizado não apenas pelo faro artilheiro, mas também por atitudes que extrapolam as quatro linhas e rendem elogios ao argentino.

O gesto do camisa 14 de levantar a bandeirinha de escanteio colocada em apoio ao movimento LGBTQIA+ ao comemorar o gol contra o Brusque, no último domingo (27), pela Série B do Brasileiro, foi mais um destes casos. A celebração, inclusive, acabou reforçando as manifestações do clube pela pauta e ganhou grande repercussão, com direito a manchetes também fora do país.

Na segunda-feira (28), Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, o jogador trocou a foto de perfil nas redes sociais e publicou uma ilustração que fez menção à atitude no dia anterior. A foto daquele momento foi amplamente compartilhada por vascaínos e até mesmo por rivais.

O ato pode ter ganho um eco ainda maior por conta de uma polêmica que ocorreu horas antes de a bola rolar. Pouco após o time cruz-maltino divulgar um manifesto contra homofobia e transfobia no esporte, o zagueiro Leandro Castán, capitão da equipe, fez uma publicação em rede social com uma citação bíblica que continha trechos como "sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra". Questionado, o Vasco destacou "respeito às individualidades".

Recentemente, Cano protagonizou um leilão beneficente com peças —uma camisa de jogo, um par de chuteiras e uma jaqueta corta-vento—, e o valor arrecadado foi revertido integralmente em doações à comunidade do Tuiuti, que é vizinha ao estádio de São Januário. O próprio jogador foi fazer a entrega.

Em campo, o camisa 14 se mostra um dos melhores investimentos feitos pelo clube recentemente. Com 35 gols até aqui, ele alcançou duas importantes marcas na Colina: tornou-se o maior artilheiro estrangeiro do século 21 e o maior artilheiro argentino na história do clube.

Na caminhada para o primeiro recorde, ultrapassou o sérvio Petkovic, que defendeu o Vasco em duas passagens entre 2002 e 2004 e fez 28 gols. Já no segundo, deixou para trás Alfredo González, que atuou entre 1940 e 1941, e balançou a rede 30 vezes.

A comemoração com os dedos em formato de "L", em homenagem ao filho Lorenzo, já rendeu até uma espécie de slogan: "faz o L", o que torcedores esperam que se repita nesta quarta-feira (30), quando o Vasco visitará o Goiás, às 19h, novamente pela Série B.

Na rodada anterior, ao apito final contra o Brusque, as contas oficiais do Vasco nas redes sociais publicaram uma foto em que Cano, acompanhado de Galarza e Sarrafiore, ergue a bandeirinha de escanteio sob a luz de São Januário.

Autor do registro, Rafael Ribeiro, fotógrafo do clube, conta que, pouco antes, estava chateado pelo fato de não ter conseguido pegar o chute que gerou o gol. Porém, segundos depois, eternizou um ato histórico.

"Na hora, eu nem imaginei o peso que teria essa foto, mesmo tendo pensado nisso por dias. Quando a enviei para postagem, já me parabenizaram e, assim que foi postada, recebi mais de 500 mensagens de apoio e felicitações. Recebi ligações, menções nos principais canais esportivos em seus programas, postagens em jornais impressos, links de postagens pelo mundo, muitas mensagens de torcedores de outros clubes", diz à reportagem.

Junto ao gesto histórico de Cano, houve o lançamento de uma camisa com a faixa transversal, originalmente preta ou branca, com as cores do arco-íris, em alusão à bandeira utilizada pelo movimento LGBTQIA+ . A peça esgotou rapidamente e o clube prepara uma nova remessa.

Vitor Roma, vice-presidente de marketing, ressaltou que o projeto foi muito cuidadoso e não houve vazamentos antes da divulgação oficial, o que também teve peso na comercialização. "Agora, teremos uma segunda leva, com outras surpresas mais. Não estamos nem traçando expectativas, mas acreditamos que vá esgotar de novo. Tenho certeza que, no final, quando medirmos os números, vai estar entre os grandes cases de lançamento de camisas no Brasil", disse.

Estádio: Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)

Horário: 19h (de Brasília) desta quarta-feira (30)

Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)

Transmissão: SporTV e Premiere