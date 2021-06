Cruzeiro incha elenco para Série B antes de Fifa anunciar nova punição

Contra o Guarani, não há perspectiva de o treinador aproveitar a maioria dos contratados. "Preciso entender o processo desses reforços. O Rhodolfo é muito difícil que consiga estrear, o Wellington Nem também não. O Jean [Victor] e Dudu, acredito que não também, porque eles iniciaram há três dias o processo de readaptação. Norberto já pode jogar, ele esteve no banco diante do Vasco, mas o jogo não pediu a estreia dele", disse Mozart.

Alguns dos jogadores, inclusive, sequer reúnem condições de jogo. Como o atacante Keké, por exemplo, lesionado, que terá que passar por cirurgia e só vai gerar custo aos cofres do clube a partir do momento em que ficar livre da lesão, o que está estimado para agosto ou setembro.

Dias antes de receber o ato punitivo da entidade máxima do futebol por sua inadimplência, que, pela falta de recursos, não será findada, o novo departamento de futebol arriscou alto e apostou todas as fichas em contratações por atacado, de atletas emergentes ou em fim de carreira, para tentar o acesso à Série A.

