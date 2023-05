Geração da Geórgia? Quem é o novo prodígio do país de Kvara

Diferente de Mikautadze, ele nasceu no país que defende e começou no futebol local, partindo para o Lokomotiv e depois Rubin Kazan, ambos da Rússia. Esta é sua primeira temporada na equipe italiana.

Também com 22 anos, Kvara é uma das estrelas do Napoli. Foram 14 gols e 14 assistências em 39 partidas até agora.

Com 22 anos, ele começou na base do Metz, clube que defende atualmente, mas já saiu para empréstimos para dois clubes da Bélgica.

