Gabriel Pereira convence Sylvinho e vive maior sequência no Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Além da briga pelo G4, o retorno da torcida e a oscilação da defesa, o segundo turno do Corinthians no Campeonato Brasileiro tem sido marcado pela ascensão do meia-atacante Gabriel Pereira —titular em todas as partidas neste período. O momento marca a melhor fase do garoto, de 20 anos, no elenco comandado por Sylvinho e também uma reviravolta durante a temporada.

No profissional do Corinthians desde 2020, quando Tiago Nunes o colocou para jogar, Gabriel Pereira iniciou o ano como uma opção no elenco e, logo depois, nem sequer foi mais levado para o banco de reservas. Problemas extracampo e o rendimento abaixo do esperado nos treinamentos o fizeram ser relacionado em apenas oito partidas do primeiro turno, com apenas 15 minutos em campo.

Com a chegada dos quatro reforços de peso —Willian, Renato Augusto, Roger Guedes e Giuliano— e a necessidade de mudança no esquema tático, Sylvinho passou a dar mais espaço a GP, como o garoto é conhecido no Corinthians, durante os treinamentos e gostou do que viu. Mesmo com a concorrência altíssima no setor, o meia-atacante desbancou os concorrentes e foi titular em todos os jogos dali em diante.

Ele deverá ainda permanecer na formação que encara o Fluminense a partir das 21h desta quarta-feira (13), em Itaquera. O time titular de Sylvinho deverá ser o seguinte: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Renato Augusto e Giuliano; Willian, Gabriel Pereira e Róger Guedes.

O primeiro gol do jovem atacante aconteceu contra o Atlético-GO, fora de casa, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com poucos jogos, o garoto já desponta como um dos atletas mais dribladores da Série A e tem se destacado como um construtor de jogadas de ataque, seja pelo lado direito atuando invertido, seja pela esquerda quando pode levar a bola até a linha de fundo.

Já são oito partidas seguidas sendo utilizado na equipe de Sylvinho, o que caracteriza sua melhor sequência desde a promoção aos profissionais no primeiro semestre do ano passado. Em meio a isso, o jogador aguarda o encerramento da negociação da diretoria com seus empresários pela renovação de seu contrato e uma voluptuosa valorização salarial. A assinatura do novo vínculo, de acordo com a própria diretoria do Corinthians, está apalavrada e deve sair em breve.

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Horário: 21h (de Brasília) desta quarta-feira (13)

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Transmissão: SporTV e Premiere