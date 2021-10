Após vencer fora de casa, Flamengo recebe o Juventude no Maracanã

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após conseguir um grande resultado no fim de semana, o Flamengo volta a campo nesta quarta-feira (13), no Maracanã, onde recebe o Juventude, às 19h, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o 3 a 0 fora de casa sobre o Fortaleza, no sábado (9), o Flamengo manteve a vice-liderança e foi a 42 pontos. O problema é que a distância para o líder Atlético-MG, que também venceu na última rodada, ainda é de 11 pontos -ou seja, o Flamengo precisa da vitória para se manter na briga pelo título.

O adversário desta quarta, porém, costuma ser uma pedra no sapato dos cariocas. No primeiro turno, sobre o campo encharcado do Alfredo Jaconi, o time de Caxias do Sul não vacilou e bateu a equipe então dirigida por Rogério Ceni pelo placar de 1 a 0, gol de Matheus Peixoto.

O histórico do confronto também é favorável aos gaúchos: em 22 partidas, foram nove vitórias do Juventude contra sete do Flamengo, além de seis empates. Já na classificação a realidade é outra: a equipe aparece em 15º, com 28 pontos -apenas dois a mais que o Bahia, primeiro da zona de rebaixamento.

ESCALAÇÕES

A equipe rubro-negra volta a atuar sem suas principais referências do meio de campo para a frente. Sem Gabigol, que disputa as Eliminatórias, e Bruno Henrique, entregue ao departamento médico, a equipe segue sem Arrascaeta, dispensado da seleção uruguaia devido a uma lesão, e tem agora o desfalque de Vitinho, suspenso.

Sem o camisa 11, que foi titular contra o Fortaleza, a tendência é que Renato escale Kenedy ao lado de Michael e Pedro. Assim, a equipe deve atuar com Gabriel Batista; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Arão, Thiago Maia, Andreas Pereira, Kenedy, Michael e Pedro.

Pelo lado do Juventude, o técnico Marquinhos Santos tem duas baixas: Dawhan e Jadson, ambos suspensos. Sem A dupla de volantes, uma possível formação tem Douglas; Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Ricardinho, Guilherme Castilho e Wescley; Paulinho Boia, Capixaba e Ricardo Bueno.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)