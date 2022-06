Gabigol marca, Marinho desencanta e Fla bate América-MG no Brasileirão

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Dorival Júnior fez jus ao tabu, quebrou a sina e voltou a vencer no comando do Flamengo. Na noite deste sábado (25), o Rubro-Negro bateu o América-MG, no Maracanã, por 3 a 0, pela 14ª rodada do Brasileirão. O placar, que faz o clube carioca se afastar do Z-4 e dar um salto momentâneo na tabela, foi construído com gols de Gabi, Arrascaeta e Marinho. Personagem do jogo, o camisa 9 abriu o placar, perdeu pênalti e foi alvo da torcida.

A equipe da casa conquistou um resultado positivo após duas derrotas consecutivas, ambas para o Atlético-MG, pela Copa do Brasil e Pelo Brasileirão. A última vitória havia sido justamente no Maracanã e o resultado de hoje afasta um pouco a pressão.

Com o triunfo, o Fla chegou a 18 pontos e pulou - momentaneamente - para a parte de cima da tabela, enquanto os comandados de Vagner Mancini permanecem com 15 e perto da degola.

O Flamengo vira a chave e foca na Libertadores. A primeira partida das oitavas de final contra o Tolima acontece na quarta (29), na Colômbia. O América-MG, por sua vez, tem a atenção na Copa do Brasil, contra o Botafogo, na quinta (30).

A escalação do Flamengo foi marcada por um quarto defensivo inédito: Santos, Rodinei, Léo, Gustavo e Ayrton, e um ataque formado por Arrascaeta, Gabi e Pedro. A equipe teve o domínio do primeiro tempo, apesar de ter demorado a entrar no jogo. A partir da metade, perto dos 20 minutos, o Fla começou a pressionar e chegou a finalizar seis vezes em doze minutos. Somente aos 40 minutos, Gabi abriu o placar para o Flamengo.

O técnico Vagner Mancini optou por uma escalação diferente dos últimos jogos e contou inclusive com o retorno do goleiro Matheus Cavichioli, que fez o primeiro jogo na temporada. O América entrou em campo em um 4-3-3, com a estratégia de marcar a saída de bola para forçar erros do Fla. Funcionou até os 20 minutos, depois, a equipe mineira sofreu pressão até o fim do primeiro tempo, quando o Fla abriu o placar.

No segundo tempo, o Flamengo voltou mais agitado e teve algumas oportunidades no início da partida. O pênalti perdido por Gabi não abalou a equipe, que continuou controlando o jogo. Com algumas chances desperdiçadas, o Rubro-Negro ainda conseguiu mais dois gols no segundo tempo.

O América-MG fez algumas alterações no início do segundo tempo para tentar mudar o jogo, no entanto, não surtiu efeito. O time ainda deu espaço para os contra-ataques do Fla, não à toa, teve perigo em diversos momentos.

No último lance do jogo, Lucas Kal saiu de campo na maca após um choque com o Pedro. O jogador caiu de costas no chão e, segundo o médico, que avaliou rapidamente, um trauma na costela do lado esquerdo.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 3x0 AMÉRICA-MG

Competição: Campeonato Brasileiro - 14ª rodada

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Dia: 24 de junho de 2022, sábado

Horário: 19h (horário de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (Fifa/SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Wagner Reway (PB).

Cartões amarelos: João Gomes (Flamengo); Danilo Avelar (América-MG).

Gols: Gabigol, aos 40 minutos do primeiro tempo, Arrascaeta, aos 25 minutos do segundo tempo, e Marinho, aos 45 minutos do segundo tempo. Todos pelo Flamengo.

FLAMENGO

Santos, Rodinei, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Ayrton Lucas; João Gomes (Arão), Thiago Maia e Andreas (Diego Ribas); Arrascaeta (Lázaro), Gabigol (Everton Ribeiro) e Pedro (Marinho).Técnico: Dorival Júnior.

AMÉRICA-MG

Matheus Cavichioli, Patric, Danilo Avelar, Éder, Marlon (Luan Patrick), Lucas Kal, Juninho, Alê, Felipe Azevedo (Pedrinho), Everaldo e Henrique Almeida (Aloísio). Técnico: Vagner Mancini.