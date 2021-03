Gabigol é flagrado pela polícia em cassino em São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Gabigol, do Flamengo, e o cantor MC Gui foram detidos na madrugada deste domingo (14) ao serem flagrados em um cassino no bairro da Vila Olímpia, zona sul de São Paulo. Os dois foram levados para a delegacia com outras 200 pessoas. Eles assinaram um termo se comprometendo a prestar depoimento futuramente e foram liberados na sequência.

"Foram conduzidos, na verdade qualificados, por conta da pandemia já para prestar esclarecimento aqui na delegacia, e os funcionários e o responsável pelo local também devem responder por crime contra a saúde pública, jogo de azar e contravenção. Os demais serão ouvidos posteriormente porque senão a gente causaria outra aglomeração aqui", explicou Eduardo Brotero, delegado de polícia e supervisor do Garra, à Globo News.

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) participou da operação e postou um vídeo em suas redes sociais. Ao entrar no carro da polícia, Gabigol é perguntado por alguém não identificado se participaria do jogo de hoje (14) do Flamengo. "Não, mano, que pergunta idiota do caralho", respondeu.

O Flamengo faz clássico com o Fluminense neste domingo, às 18h, pelo Campeonato Carioca. Gabigol e parte do elenco ainda estão de férias depois da conquista do Campeonato Brasileiro de 2020. Eles receberam 15 dias de descanso e a previsão é que retornem aos treinos na próxima semana.

A operação contou com a presença de agentes da Vigilância Sanitária, Procon-SP e as polícias Civil e Militar. O DPPC (Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania) vai investigar o caso. A existência de um cassino clandestino é qualificada como contravenção e não resulta em prisão. No caso de Gabigol e das demais pessoas que foram flagradas no local, é considerado uma infração. Eles não correm o risco de serem presos, segundo o DPPC.

"Tanto a contravenção de jogo de azar quanto artigo 268 de saúde pública somados são crimes de menor potencial ofensivo. As pessoas não ficam presas em flagrante. Eles em concordando em participar de todos os atos judiciais requisitados, há substituição da prisão em flagrante pelo termo circunstancial", prosseguiu Botero.

Os chamados "jogos de azar" são proibidos no Brasil desde 1946, por decreto do então presidente Eurico Gaspar Dutra. Um Projeto de Lei que tramita na Câmara dos Deputados desde 2008, de autoria do deputado Maurício Quintella Lessa (PL-AL), tenta a liberação da exploração dos jogos de azar em hotéis e hotéis-cassinos.

As operações visam impedir aglomerações em um momento crítico da pandemia da covid-19. O Estado de São Paulo já contabilizada 63.965 mortes pela doença. No fim da última semana, o governador João Doria (PSDB) anunciou a mudança para uma fase emergencial do Plano SP, que aumentará as restrições na região.