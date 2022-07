Futuro de Vital no Corinthians e mudança técnica no São Paulo são destaques do mercado do futebol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O mercado da bola do futebol nacional e internacional continua agitado, com especulações e desfechos em meio à janela de transferências pelo mundo.

No Brasil, o destaque vai para o Corinthians, que recusou uma proposta de empréstimo do Al Wasl por Mateus Vital —que está atuando na Grécia temporariamente.

Ainda no Brasil, o Flamengo, que vem atuando como protagonista nesta janela, recusou uma proposta do time de Jorge Jesus pelo volante Willian Arão.

Já na Europa, as novidades giram em torno do Manchester United, que pretende anunciar um "pacotão" de reforços nos próximos dias.

Outro clube inglês que iniciou as compras é o Fulham, que está concluindo a negociação com Andreas Pereira, que pertencia justamente ao United.

A reportagem destaca as principais notícias do dia no mercado da bola.

CORINTHIANS RECUSA PROPOSTA POR MATEUS VITAL

O Corinthians recusou uma proposta de empréstimo do Al Wasl, dos Emirados Árabes, por Mateus Vital. O time alvinegro disse "não" para a possibilidade de ceder o jogador de graça por um ano com possível opção de compra, pois não vê sentido em liberar o atleta por empréstimo em meio aos vários desfalques no elenco. Caso haja uma proposta de compra definitiva, no entanto, o Corinthians avaliaria a situação.

No mercado da bola, acredita-se que neste momento Mateus Vital está avaliado entre 3 milhões de euros e 5 milhões de euros, valores vistos como suficientes para uma negociação definitiva com o Corinthians. O jogador tem contrato até o fim de 2023 e deve se reapresentar ainda nesta semana ao CT Joaquim Grava.

NEGOCIAÇÕES POR WILLIAN ARÃO

A pleno vapor no mercado da bola, o Flamengo mira reforços para a equipe de Dorival Jr., mas também planeja saídas que abram espaço para a chegada de novos nomes no elenco. Após formalizar a saída de Isla para a Universidad Católica (CHI), o Flamengo vê Willian Arão como bola da vez. O Fenerbahçe, clube turco dirigido por Jorge Jesus, fez uma oferta pelo camisa 5, mas o clube rubro-negro freou momentaneamente o interesse.

O negócio, no entanto, não está descartado, já que os cariocas aguardam os mata-matas diante de Tolima (COL) e Atlético-MG para ter um a noção mais clara de como será o restante da temporada.

ANDREAS PEREIRA ACEITA PROPOSTA DO FULHAM

Andreas Pereira aceitou a proposta do Fulham, da Inglaterra, para se transferir definitivamente do Manchester United. Fora do Flamengo, clube com o qual tinha contrato de empréstimo até o último dia 30 de junho, ele disse "sim" para a oferta da equipe inglesa com um vínculo de três anos renováveis por mais uma temporada.

Conforme o blogueiro Marcelo Hazan, do UOL Esporte, revelou com exclusividade, o Fulham acertou um princípio de acordo com o United pela compra de Andreas por 10 milhões de euros fixos mais 3 milhões de euros em bônus por metas (R$ 55,2 milhões e R$ 16,5 milhões, respectivamente — na cotação atual).

SUBSTITUIÇÃO DE PESO NO SÃO PAULO

O São Paulo definiu um nome para substituir Alex no comando do time sub-20. A diretoria conversa com o ex-lateral Belletti, bicampeão paulista pelo clube na época de jogador. A reportagem apurou que as negociações ainda não estão fechadas, mas o nome do ex-lateral é bem-visto pelos dirigentes tricolor. Ele já trabalhou como auxiliar-técnico fixo do Cruzeiro em 2021.

Belletti foi o nome encontrado pela direção do São Paulo após Alex anunciar que não renovaria seu contrato, que se encerra no fim do ano. O desejo do ex-meia é assumir um time profissional em 2023.

UNITED VAI ÀS COMPRAS

O trabalho do técnico Erik ten Hag no Manchester United já começou, mas até o momento está cercado de indefinições. O clube inglês, que está fora da próxima edição da Liga dos Campeões, ainda não chegou a um acordo com nenhum reforço e vem convivendo com a possibilidade de perder peças importantes.

No entanto, o jornal inglês "The Sun" garantiu que a ideia da diretoria do United é confirmar cinco reforços ainda durante o mês de julho. Alguns dos alvos neste momento são jogadores que já trabalharam com o treinador. Neste sentido, Lisandro Martínez, Antony e Frenkie de Jong aparecem na lista.

JOBSON NA MIRA DO NAÚTICO

O Náutico ainda tenta a contratação de Jobson, do Santos. Após oferecer o empréstimo com o pagamento integral dos salários para o time alvinegro, o clube recifense aceitou arcar com uma parte do valor mensal.

Como o atleta treina separadamente e não está nos planos do técnico Fabián Bustos, o Náutico entendeu que o Santos poderia aceitar o empréstimo gratuito em troca da valorização na Série B. O time alvinegrorecusou e agora avalia a nova proposta.