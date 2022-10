Futebol feminino: Brasil ganha da Itália em amistoso

Gênova/Itália – A Seleção Brasileira feminina jogou, nesta segunda-feira, dia 10, seu último amistoso antes do sorteio da Copa do Mundo Feminina Fifa 2023, e a adversária foi Itália que, mesmo jogando em casa, na cidade de Gênova, não conseguiu bater o Brasil e perdeu por 1 a 0.

Vindo de um primeiro tempo sem gols, as brasileiras conseguiram finalizar com sucesso logo no primeiro minuto do segundo tempo, em jogada de Adriana que vazou a defesa italiana. Brasil 1 x 0 Itália.

O Brasil vem de uma vitória de 4 a 1 na Noruega e, durante o jogo, houve o registro de muitos erros cometidos pelas brasileiras sem os quais o placar poderia ter sido mais dilatado. A vitória de hoje consolida 10 vitórias seguidas da Seleção Brasileira.

A partida foi o último evento da Data Fifa de outubro e o sorteio para a Copa do Mundo 2023, que acontece no dia 22 de outubro, em Auckland, na Nova Zelândia, onde a Copa vai acontecer, junto com a Austrália.