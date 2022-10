Astro da NBA anuncia afastamento temporário após soco em colega de time

O camisa 23 comentou que a briga não tinha relação com a negociação de extensão de seu contrato com o Warriors, como foi especulado. Ele também afirmou que está passando por muitas coisas na vida pessoal e esse é um dos motivos de seu afastamento.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após o episódio de agressão ao seu parceiro Jordan Poole, na semana passada, Draymond Green optou por se afastar temporariamente do Golden State Warriors e não participará das atividades do clube.

