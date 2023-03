Futebol do Botafogo quer estrear sintético do Nilton Santos já na Taça Rio

O gestor do Nilton Santos afirmou ao UOL que o gramado sintético ajudará nas agendas de jogos e shows no estádio.

A SAF e a gestão do Nilton Santos ainda precisam dar o "ok" para o Botafogo atuar na final da Taça Rio.

O Botafogo não joga no Nilton Santos desde o dia 15 de janeiro, no duelo contra o próprio Audax Rio, pela primeira rodada da Taça Guanabara.

RIO DE JANEIRO/RJ - O departamento de futebol do Botafogo pretende estrear o gramado sintético do Nilton Santos já na partida de volta da final da Taça Rio, contra o Audax, no dia 8 de abril.

