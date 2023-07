Futebol amazonense recebe repasse de R$ 7,5 milhões do Governo

O investimento anunciado para o futebol é o maior já feito pelo Estado para os clubes do Amazonas, superando valores da própria gestão Wilson Lima, que em 2021 pagou R$ 2,5 milhões e, em 2022, efetuou o repasse, até então inédito, de patrocínio no valor de R$ 5 milhões.

Manaus/AM - O governador Wilson Lima anunciou, nesta sexta-feira (7), um patrocínio de R$ 7,5 milhões para clubes do futebol profissional do estado, masculino e feminino. O valor será repassado pelo Governo do Amazonas para a conta da Federação Amazonense de Futebol (FAF).

