Frankfurt vence com autoridade e elimina Barcelona da Liga Europa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Eintracht Frankfurt desfrutou de uma noite histórica no Camp Nou nesta quinta-feira (14), eliminou o Barcelona da Liga Europa com uma vitória por 3 a 2 e avançou às semifinais. Kostic e Santos Borré marcaram os gols da classificação em um confronto controlado pelos alemães, mas que ganhou emoção com gols de Busquets e Depay nos acréscimos.

A classificação histórica põe o Frankfurt de volta na semifinal da Liga Europa três anos após a eliminação para o Chelsea, em 2018-19. O clube busca seu segundo título internacional na história, pois venceu esta mesma competição em 1980. O adversário nas semis é o West Ham, daqui a duas semanas, mas o time alemão volta a campo já no domingo (17) para visitar o Union Berlin pela Bundesliga. O Barcelona, por sua vez, tem apenas o Espanhol para jogar e recebe o Cadiz na segunda-feira (18).

A exemplo do jogo de ida, o time alemão mais uma vez escolheu como queria disputar a partida: deixou a bola com o Barcelona, organizou-se em sua linha de cinco defensores e esperou para jogar no contrapé. O Frankfurt vinha de seis jogos sem vencer, mas encontrou enorme conforto ao construir vantagem de dois gols em 36 minutos: o primeiro logo aos quatro minutos, em pênalti infantil cometido por Eric García e convertido por Kostic; o segundo em um chutaço de Santos Borré que surpreendeu Ter Stegen. Com o jogo controlado, fez o que quis na etapa final e ainda chegou ao terceiro, de novo com Kostic, que teve atuação de maestro e foi o melhor em campo.

Foi um jogo de posse de bola inútil do time catalão, que foi ao intervalo controlando as ações do jogo, mas com um único chute a gol e 2 a 0 contra no placar. O jogo seguiu igualzinho no segundo tempo, com o Barcelona preso na boa marcação adversária e cedendo cada vez mais espaço para contra-ataques. O terceiro gol alemão decidiu de vez o jogo, e o time da casa, mesmo com 76% de posse, ainda deu sorte de não tomar mais. Os gols de Busquets e Depay só saíram nos acréscimos, meio na base do desespero, mas já era tarde para reagir.

Autor do segundo gol do Frankfurt na partida, o colombiano Santos Borré prestou homenagem a Freddy Rincón, compatriota que morreu nesta quarta-feira (13) após acidente de carro sofrido há três dias. Após anotar um golaço no Camp Nou, Borré foi até uma câmera, mostrou o número 19 em seu calção —o mesmo que Rincón usava na seleção— e juntou as mãos em sinal de oração.