Barcelona deixa de receber cerca de R$ 60 milhões após eliminação

O clube catalão vive uma grave crise financeira e, além do prestígio de ser campeão do torneio, contava com as bonificações em dinheiro por avançar de fase na Liga Europa. Se o Barcelona fosse campeão, embolsaria, ao todo, mais R$ 60 milhões apenas em premiações da Uefa, sem contar com a bilheteria dos jogos, marketing e outras fontes de receita.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona foi eliminado nesta quinta-feira (14), em casa, pelo Eintracht Frankfurt nas quartas de final da Liga Europa. Com isso, o Barcelona deixa de receber cerca de R$ 60 milhões em premiações, um baque importante e inesperado nas finanças do clube.

