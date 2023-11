Francielle Mattos é tricampeã e Ramon Dino fica em segundo no Mr Olympia 2023

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O acriano Ramon Dino, uma das principais expectativas do Brasil no Mr Olympia 2023, foi o vice-campeão na categoria Classic Physique. Na divisão Wellness, a paranaense Francielle Mattos venceu pela terceira vez seguida e manteve seu reinado. O evento do torneio começou na quinta (2) e se estende até este domingo (5), em Orlando, Flórida, Estados Unidos.

Ramon trouxe evolução na postura de palco e destacou-se com seus bíceps e abdômen bem desenvolvidos. Ainda assim, o canadense Chris Bumstead "Cbum" apresentou quadríceps e dorsais melhores, tornando-se o pentacampeão da categoria. Já Francielle se destacou principalmente por sua simetria, divisão muscular e postura ao fazer as poses no palco. Esse conjunto a estabeleceu mais uma vez como sinônimo do que se espera de uma atleta da categoria Wellness.

Outras brasileiras também dominaram o torneio. Também competindo pela Wellness, Isabelle Nunes recebeu a medalha de prata, Rayane Fogal ficou em quarto lugar e Giselle Machado em quinto. Na divisão Women's Physique, Natalia Coelho --brasileira que compete pelos Estados Unidos-- foi a vice-campeã e a estreante Zama Benta ganhou a medalha de bronze. Também subiu ao pódio na terceira posição a atleta Alcione Barreto, da Ms. Olympia, a divisão feminina classificada como a mais difícil do campeonato.

Entre os esportistas masculinos, o atleta Josué Fabiano ficou em terceiro na divisão Wheelchair; Fabricio Moreira e Felipe Moraes alcançaram respectivamente a nona e a décima posições na categoria 212; e Diogo Montenegro chegou ao quinto lugar na Men's Physique.