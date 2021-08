Fragilidade defensiva é grande problema para Luxemburgo resolver no Cruzeiro

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro tem um problema crônico que complica a vida do clube na Série B do Campeonato Brasileiro: a quantidade de gols sofridos. Essa não é uma fraqueza recente, já que esse transtorno acontece desde os tempos de Felipe Conceição no comando da equipe. Pior defesa da competição, a Raposa sofreu 28 gols em 17 jogos [média de 1,65 gol sofrido por partida], e caberá a Vanderlei Luxemburgo encontrar solução para o que tem tirado pontos importantes do time celeste.

E foi justamente uma falha defensiva que impediu o Cruzeiro de faturar três pontos em cima do Vitória, ontem (11), no estádio Independência, na 17ª rodada da Segundona. A equipe mineira começou perdendo, conseguiu virar o placar, mas não sustentou o 2 a 1 favorável, que se esvaiu após uma falha defensiva que originou o empate dos baianos.

"A análise que eu faço é o seguinte. A questão da zaga. Antes de a bola chegar à zaga, alguém tem que marcar e parar a porra da bola, da jogada. Alguém tem que parar, para que o cara não enfrente, o atacante com nosso zagueiro, e os meias deles [dos adversários] chegando para uma metida de bola. Alguém tem que marcar, falo a zaga, mas outro jogador tinha que marcar o cara que meteu a bola. Não deixar o cara sair da lateral do campo, puxar para dentro sem parar a jogada. Ai vai morrer na zaga, e a culpada é a zaga, né", analisou Luxemburgo após a partida contra o Vitória.

O lance citado por Vanderlei Luxemburgo aconteceu aos 34 minutos do segundo tempo, quando o atacante Samuel recebeu a bola dentro da área, após apenas três toques do meio-campo até o ataque do Leão, e empatou a partida.

"Infelizmente tomamos um gol em uma jogada que você [jornalista que questionou a defesa na coletiva pós-jogo] fala da zaga, e eu falo que time marca. A bola não pode sobrar para a zaga no mano a mano. A marcação é geral", finalizou a explicação.

Também na coletiva pós-jogo, Luxemburgo disse que os seus jogadores precisam ser mais "agressivos" do ponto de vista das faltas contra jogadas importantes do adversário. Algo que na visão do treinador faltou na partida contra o Vitória.

"Vantagem nossa, fura a bola [tira da defesa]. Parar a jogada com falta, parar a jogada lateral e não deixa seguir para próximo da área, não tem que seguir a bola. Tem que parar a jogada com falta, ela [falta] pertence ao jogo, não é proibido fazer falta, você pode fazer falta sem problema nenhum", cobrou.

O próximo jogo do Cruzeiro agora será contra o Sampaio Corrêa, no sábado, às 16h30 (de Brasília), no estádio Independência. O time do Maranhão é o terceiro colocado, tem três vitórias consecutivas, sendo que bateu o Náutico na rodada 17, desbancando o time pernambucano da liderança na Série B. Agora o primeiro colocado é o Coritiba.

"Temos que mudar a atitude nossa. A atitude do jogo passado foi diferente de hoje (ontem). Fomos no nosso limite, adrenalina foi lá em cima. Inconscientemente você tem uma queda, uma perda, sabia que o jogo [contra o Vitoria] não seria da forma como foi contra o Brusque."