Douglas Costa fecha 10 jogos pelo Grêmio sem gols e Felipão pede calma

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - A principal contratação do Grêmio na temporada ainda não deslanchou. Douglas Costa completou 10 partidas desde o retorno da Europa e segue em busca de entrosamento e, principalmente, melhor condição física. O rendimento dele é tratado como chave para uma guinada do time, atualmente penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro.

Felipão chegou a dizer que o meia-atacante tem sofrido com microlesões, um dos fantasmas recentes da carreira do jogador, mas pediu e deu sinais de calma com o meia-atacante.

Douglas Costa estreou pelo Grêmio contra o Sport, em Recife. O treinador ainda era Tiago Nunes. De lá para cá, ficou fora de cinco partidas e atuou em nove. São 10 partidas, somando Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana.

Em minutos, Douglas Costa tem o equivalente a 6,7 jogos pelo Grêmio. Depois de entrar aos poucos no time contra Sport e Santos, virou titular diante do Fortaleza e atuou por 87 minutos. Nos duelos com Juventude, Atlético-GO e Palmeiras jogou o tempo todo. E no Gre-Nal, ficou em campo por quase 70 minutos. No confronto de ida das oitavas de final da Sul-Americana, em Quito, participou de 14 minutos.

Logo depois, embarcou para República Dominicana para lua-de-mel. A viagem fez o jogador ficar fora dos jogos contra Fluminense e LDU, em Porto Alegre. A liberação já havia sido acertada previamente, quando da assinatura do contrato com o Grêmio.

Diante do América-MG, Douglas Costa ficou em campo por 67 minutos e contra a Chapecoense mais 66 minutos.

No Brasileirão, segundo o SofaScore, a média de finalizações por partida é de 1,8. Com 72% dos dribles certos por jogo e 47% de disputas de bola vencidas. Mas com apenas uma grande chance criada, no período, e 1,6 passe decisivo em nove partidas válidas pelo campeonato.

O histórico das temporadas recentes na Europa é apontado como um dos motivos para o desempenho físico abaixo do esperado.

"O Douglas passou um ano sem jogar. Não é de um dia para o outro que ele vai recuperar tudo. Além disso, uma ou outra lesão tem tirado ele de treinos normais", disse Felipão depois do jogo contra a Chapecoense.

A atuação diante do time catarinense, no entanto, foi apagada. O Grêmio informou, recentemente, que Douglas Costa apresentou desconforto muscular. A reportagem apurou que o camisa 10 apresentou edema no adutor da coxa direita. Os sinais de desgaste não são considerados lesão muscular, nem no grau mais leve na escala de tipificação do problema. E por causa disso, o meia-atacante não atuou nas duas partidas contra o Vitória, pela Copa do Brasil, e diante do Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro.

"Nós estamos dando suporte e trabalhando para ter o Douglas nas melhores condições em trinta dias. Ele está há um ano sem jogar com algumas microlesões. Temos que ter calma, ter tempo de jogo e ele vai recuperando a qualidade", afirmou Luiz Felipe Scolari.

O Grêmio volta a campo diante do São Paulo, no sábado (14), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Douglas Costa deve iniciar a partida como titular.