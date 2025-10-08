   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Foto icônica de Gabriel Medina entra para acervo do Museu Olímpico

Por Folha de São Paulo

08/10/2025 17h45 — em
Esportes



(UOL/FOLHAPRESS) - Uma imagem que já circulou mundo afora, com milhões e milhões de visualizações, agora faz parte da história oficial dos Jogos Olímpicos.

O fotógrafo francês Jérôme Brouillet doou ao Museu Olímpico, em Lausanne, uma cópia da foto viral de Gabriel Medina capturada durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024 registrando o tricampeão mundial no ar após uma onda em Teahupoo, no Taiti.

Para Brouillet, a doação é mais que simbólica.

O Museu, por sua vez, anunciou que acolheu Brouillet numa cerimônia especial, que incluiu uma conversa sobre sua trajetória e o poder de uma imagem que tornou-se um ícone olímpico.

BASTIDORES DO CLIQUE

A imagem eterniza o momento em que Medina executa uma saída aérea de uma onda, gesto que virou uma das imagens das Olimpíadas de 2024.

Brouillet chegou a publicar detalhes de como o clique aconteceu:

Naquela manhã, ele pegou a maior onda da competição? tirei oito fotos em sequência, dez quadros por segundo. Essa foi a quarta da série Jérôme Brouillet

Embora tivesse opção de vender versões limitadas da imagem, ele optou por manter uma edição aberta, democratizando o acesso.

Segundo ele, muitos fatores teriam que se alinhar posição do barco, luz, vento, timing para que aquele instante fosse capturado.

Bastidores da Política - Justiça Federal diz proteger floresta, mas esquece quem vive dela Bastidores da Política
Justiça Federal diz proteger floresta, mas esquece quem vive dela

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Esportes

+ Esportes


Foto: Divulgação

08/10/2025

Corrida e caminhada Sest Senat move Manaus neste fim de semana

Foto: Divulgação/ Fifa

08/10/2025

Cabo Verde adia vaga inédita na Copa após empate em jogo de seis gols

Foto: Divulgação

08/10/2025

Brasileiro quebra recorde mundial após percorrer 110 km em esteira manual

Foto: Divulgação

08/10/2025

Atlético-MG x Sport: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Foto: Divulgação

08/10/2025

Mirassol x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações

08/10/2025

Casares muda postura e implementa mais abertura na gestão do São Paulo

Foto: Divulgação

08/10/2025

Saiba quanto Ramon Dino já faturou em premiações no Mr. Olympia

Foto: Divulgação/ All Nassr

08/10/2025

Cristiano Ronaldo se torna o primeiro bilionário do futebol após contrato

Foto: Divulgação

08/10/2025

Corinthians não paga empréstimo e vai ter valor abatido pela LFU com juros

08/10/2025

Leila rebate Bap e diz: 'Não estou comprando nem o Vasco nem a Netflix'

Foto: Rafael Ribeiro/ CBF

08/10/2025

Éder Militão revela que pensou em abandonar o futebol após lesões

08/10/2025

Justiça nega pedido de Duilio e mantém investigação de cartões corporativos

08/10/2025

Irmão de Moscardo explode na base do Corinthians e já é observado por Dorival

08/10/2025

É Data Fifa, mas tem Brasileiro: jogos podem mudar G4 e ampliar pressões

08/10/2025

São Paulo convence CBF na insistência; Fifa não dá prazo para resposta

08/10/2025

Ex-Real é a esperança de país que nunca jogou Copa

08/10/2025

Militão diz que cogitou aposentadoria após lesões

08/10/2025

Marca brasileira tenta aproveitar queda de gigantes no mercado do surfe

08/10/2025

Gols secam no Flamengo em meio à indefinição de Filipe Luís com ataque

08/10/2025

Caçula da seleção, Estevão vira favorito de torcedores sul-coreanos

08/10/2025

CBF quer árbitros profissionais em 2027 e planeja garimpo de novos talentos

Foto: João Normando/AMFC

07/10/2025

Virada heroica: Amazonas vence Criciúma e respira na luta contra o rebaixamento

07/10/2025

Técnico do Palmeiras é favorito da CBF para seleção brasileira sub-20

07/10/2025

Flamengo decide multar Wallace Yan por expulsão contra o Bahia

07/10/2025

Ex-atacante celebra fim de investigação por suspeita de fraude fiscal

07/10/2025

'Nos crucificam por um lance. Quantos passes o jogador erra?', diz árbitra

07/10/2025

'Não conto com dinheiro da arbitragem', diz juiz gerente de serralheria

07/10/2025

CBF vai à Fifa por divulgação de áudios do VAR após pedido do São Paulo

07/10/2025

Guarda municipal se prepara para Série A apitando pelada


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!