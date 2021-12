Fortaleza vence, termina o Brasileiro no G-4 e rebaixa o Bahia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fortaleza derrotou o Bahia por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (9), na última rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão. Com o resultado, as equipes acabam o campeonato em momentos diferentes. Enquanto os donos da casa se tornam o primeiro time nordestino a finalizar a competição no G-4 na era dos pontos corridos, os visitantes estão rebaixados para a Série B.

Os três gols do jogo foram marcados em cobranças de pênalti. O tricolor baiano abriu o placar com Rodriguinho, mas Wellington Paulista e Yago Pikachu foram os responsáveis pela virada do Leão do Pici.

O Fortaleza encerra a competição com 58 pontos, atrás apenas de Atlético-MG, Flamengo e Palmeiras. O Bahia é o 18º, com 43 pontos, e será um dos seis representantes nordestinos na Série B - somente Fortaleza e Ceará representarão a região na Série A; o tricolor baiano disputava a primeira divisão desde 2007.

O Bahia precisava do resultado e começou o jogo indo para cima, enquanto o Fortaleza investia em jogadas de velocidade pelas laterais. A primeira chance surgiu aos 18min, após Rodriguinho levantar uma bola na área e o goleiro Boeck, do Leão do Pici, saiu mal.

No minuto seguinte, em nova saída ruim do goleiro, ele atingiu o atacante Gilberto no rosto e foi marcado o pênalti. Gilberto precisou de atendimento após ser atingido e ficou meio grogue. Rodriguinho pegou a bola para a cobrança, feita somente aos 24 minutos do primeiro tempo. O meio-campista bateu forte no canto esquerdo de Boeck, que foi para o outro lado e nem saiu na foto.

Ao voltar para o campo, Gilberto recebeu um passe de Rodriguinho e mandou para a rede. Após o gol, o bandeirinha assinalou impedimento.

No último lance do primeiro tempo, Yago Pikachu foi lançado no lado direito de ataque e foi derrubado. O árbitro marcou falta fora da área, mas o VAR revisou o lance e assinalou a penalidade. Wellington Paulista pegou a bola e...

Aos 51, ao chegar na bola, o atacante também teve muita categoria e mandou no canto esquerdo do goleiro Danilo Fernandes, que pulou para o outro lado. O empate aumentou a empolgação da torcida no Castelão lotado.

No segundo tempo, os dois times começaram tentando construir jogadas, mas o nervosismo impedia a continuidade das jogadas. Além disso, ambos também cometiam mais faltas, interrompendo o fluxo da partida.

Aos 6min, Gilberto cruzou para Juninho Capixaba, que bateu para fora. O Fortaleza também chegou, e em ainda mais vezes, aos 14min, num bom chute de Osvaldo que Danilo Fernandes defendeu. Raí teve uma boa chance de ampliar para o Bahia aos 26', mas demorou demais para dividir. Aos 28min, Igor Torres driblou Nino Paraiba e bateu com força, obrigando Danilo Fernandes a salvar outra vez.

Aos 29min, logo após o lance de Igor Torres, David cortou para o meio e mandou um chutaço de canhota. A bola desviou no trajeto, em Conti, e o VAR assinalou pênalti para o Fortaleza. Como Wellington Paulista havia saído, Yago Pikachu foi para a bola e deslocou o goleiro Danilo Fernandes aos 33min. Ele comemorou tirando a camisa, junto à torcida.

Aos 42min, Matheus Bahia cruzou para a chegada de Gilberto no segundo pau. Ele dominou a bola no peito, mas Marcelo Boeck estava pronto e fez uma defesaça. Jogadores do Bahia ainda tentaram no fim do jogo, enquanto o Fortaleza se mantinha no contra-ataque. Rodallega teve uma boa chance, mas Boeck salvou novamente.

FORTALEZA

Marcelo Boeck, Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi, Yago Pikachu, Felipe (Éderson), Matheus Vargas (Lucas Lima), Matheus Jussa, Osvaldo (Bruno Melo), Wellington Paulista (Igor Torres) e David (Depietri). T.: Juan Pablo Vojvoda.

BAHIA

Danilo Fernandes, Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio, Matheus Bahia, Edson (Rodallega), Patrick de Lucca (Ronaldo César), Raí Nascimento, Rodriguinho (Daniel), Juninho Capixaba (Lucas Mugni) e Gilberto. T.: Guto Ferreira.

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Juiz: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Cartões amarelos: Raí Nascimento (Bahia), Matheus Vargas, Yago Pikachu, Osvaldo (Fortaleza)

Gols: Rodriguinho (BAH), aos 24min do primeiro tempo (0-1); Wellington Paulista (FOR), aos 51min do primeiro tempo (1-1); Yago Pikachu (FOR), aos 33min do segundo tempo (2-1)