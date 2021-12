Fluminense e América-MG ficam com vagas na fase prévia da Libertadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fluminense e o América-MG são os times do Brasil que disputarão a fase preliminar da Copa Libertadores. Ambos venceram na última rodada do Campeonato Brasileiro e obtiveram as últimas vagas do país na edição 2021 do principal torneio da América do Sul.

A formação carioca derrotou a lanterna Chapecoense por 3 a 0, no Maracanã, no Rio de Janeiro, e terminou o Nacional com 54 pontos, na sétima colocação. O time mineiro superou o São Paulo por 2 a 0, no Independência, em Belo Horizonte, e ficou em oitavo, com 53.

Já o Red Bull Bragantino (56) fez 1 a 0 no Internacional, nos acréscimos do segundo tempo, e se juntou a Atlético-MG, Flamengo, Palmeiras, Corinthians e Fortaleza no grupo dos seis primeiros. Isso significa que a equipe do interior paulista entrará na Libertadores na fase de grupos, assim como os outros cinco clubes dessa lista.

Também tem presença confirmada na etapa dos grupos o Athletico. A formação paranaense ficou apenas na 14ª posição do Brasileiro, mas já tinha obtido sua classificação ao conquistar a Copa Sul-Americana em final contra o Bragantino.

O Athletico ainda disputará contra o Atlético-MG a decisão da Copa do Brasil, que geralmente define um dos representantes do Brasil na Libertadores. Como os dois já estão assegurados na disputa continental, no entanto, essa vaga foi absorvida pelo Brasileiro.

Foi por isso -e pelo fato de o Palmeiras, terceiro do Brasileiro, ter conquistado a Libertadores deste ano e se classificado para a próxima como defensor do título- que o habitual G4 do Nacional virou G6. São seis os times que vão direto à fase de grupos via Brasileiro.

Dessa maneira, o sétimo e o oitavo colocados ganharam espaço na fase preliminar da Libertadores, disputada em sistema de mata-mata. Exceto o Athletico, as equipes entre a nona e a 15ª posição (Atlético-GO, Santos, Ceará, Internacional, São Paulo e Cuiabá) vão disputar a Copa Sul-Americana em 2022.

*

Confira os times brasileiros classificados aos torneios continentais:

Copa Libertadores

Atlético-MG (fase de grupos)

Flamengo (fase de grupos)

Palmeiras (fase de grupos)

Fortaleza (fase de grupos)

Corinthians (fase de grupos)

Red Bull Bragantino (fase de grupos)

Athletico (fase de grupos)

Fluminense (fase preliminar)

América-MG (fase preliminar)

Copa Sul-Americana

Atlético-GO

Santos

Ceará

Internacional

São Paulo

Cuiabá