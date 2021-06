Fortaleza vence Sport por 1 a 0 e mantém liderança do Brasileirão

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Fortaleza venceu o Sport por 1 a 0 na noite deste domingo (13) na Arena Castelão, no Ceará, em partida válida pela terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado por Wellington Paulista em cobrança de pênalti aos 33 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Sport segue sem vencer na competição e soma apenas um ponto somado, enquanto o Fortaleza chega ao terceiro triunfo consecutivo e permanece na liderança do Campeonato Brasileiro, com 9 pontos.

A Fortaleza já conseguiu mostras nos primeiros minutos que iria explorar bem as falhas que o Sport cometesse. Mesmo sem Welington Paulista, Matheus Vargas e Lucas durante o primeiro tempo, Vovjoda conseguiu apresentar o time dinâmico e incisivo que entrou em campo nas últimas duas rodadas e na Copa do Brasil.

O Sport, embora pressionado durante o primeiro tempo conseguiu se aproximar das finalizações do adversário, contabilizando 3, contra 4 do Fortaleza. O time de Umberto Louzer insistiu, mas foi pouco agressivo.

A segunda etapa da partida foi semelhante ao primeiro tempo. Enquanto o Fortaleza mostrava mais intensidade nas jogadas de ataque, dessa vez apostando mais em bolas aéreas, o Sport tentava responder através de contra-ataques, mas sem sucesso nas investidas. A falta de efetividade nas jogadas de ambas as equipes motivou seis substituições nas equipes aos 20 minutos.

Aproveitando a desvantagem numérica do Sport, o Fortaleza pressionou e conseguiu abrir o placar com pênalti marcado após Carlinhos lançar na área e Maidana desviar a redonda usando a mão. Wellington Paulista foi escolhido para bater e mandou no canto do gol, Mailson se jogou, mas não alcançou.

FORTALEZA

Felipe Alves; Tinga, Benevenuto, Carlinhos (Bruno Melo), Robson (Wellington Paulista), Luiz Henrique (Matheus Vargas), Ederson, Felipe, Lucas Crispim, David (Romarinho) e Titi. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

SPORT

Mailson; Hayner (Maxwell), Thyere (Iago Maidana), Sabino, Sander; Marcão, Ricardinho, Gustavo (Thiago Lopes), Marquinhos (Patric), Paulinho Moccelin e André (Mikael). Técnico: Umberto Louzer.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1 X 0 SPORT

Motivo: 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data e horário: 13 de junho de 2021, às 20h30h (de Brasília)

Árbitro: Braulio da Silva (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Éder Alexandre (SC)

VAR: José Henrique de Carvalho

Cartão amarelo: Paulinho Moccelin (SPO), Ricardinho (SPO), Titi (FOR), Carlinhos (FOR), David (FOR)

Cartão vermelho: Maxwell (SPO)

Gol: Wellington Paulista, do Fortaleza, aos 33 minutos do segundo tempo.