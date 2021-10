Fortaleza vence reservas do Athletico e assume vice-liderança do Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mostrando que não se abalou com a goleada sofrida na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, o Fortaleza fez 3 a 0 sobre o Athletico-PR e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida válida pela 28ª rodada do Brasileirão, foram marcados por Lucas Lima, Yago Pikachu e Robson.

O Tricolor agora soma 48 pontos e contou com a derrota do Flamengo no clássico contra o Fluminense para chegar ao segundo lugar no Campeonato. Ainda pode ser ultrapassado pelo Palmeiras, que joga apenas na segunda-feira (25) contra o Sport.

Já o Athletico, que entrou com o time reserva para a partida no Castelão por conta da Copa do Brasil, fica com a 11ª colocação e 34 pontos. O time caiu uma posição após a vitória do América em cima do Santos.

Ambos os times voltam ao campo na quarta-feira (27) pela semifinal da Copa do Brasil. O Fortaleza perdeu a ida para o Atlético-MG por 4 a 0 e está em situação delicada na competição. Já o Athletico-PR fez 2 a 2 com o Flamengo e ainda briga pela vaga na decisão.

Lucas Lima: jogou demais

Nem parecia o mesmo jogador. Com menos de um minuto de jogo, o meia Lucas Lima marcou um belo gol no Castelão. Ele se manteve em ótimo nível no jogo, tendo participação também no terceiro gol, ao cruzar a bola para Robson marcar. Foi o seu primeiro gol e sua primeira assistência com a camisa do Fortaleza.

Pedro Rocha: jogou bem pouco

Pouco participativo na partida, Pedro Rocha não teve uma grande noite no ataque atleticano. Apesar de ter tido um desempenho até satisfatório na marcação, saiu de campo sem nenhuma chance clara de gol. Entre as suas poucas tentativas estão um chute para longe do gol e uma cabeceada em cima do goleiro tricolor.

Anotaram a placa?

O Fortaleza começou fulminante no Castelão. Com apenas 50 segundos de jogo, Lucas Lima cruzou para a área e Pikachu mandou na trave. A bola ficou passeando na área até voltar ao meia, que soltou a bomba de primeira e abriu o placar.

Aos seis minutos uma nova bomba, dessa vez do próprio Pikachu, de fora da área, deixou o Fortaleza com a vantagem do 2 a 0 no comecinho da partida.

Do céu ao inferno

Depois do gol que ampliou a vantagem no Castelão, Yago Pikachu trouxe preocupação ao torcedor do Fortaleza. Aos 38 minutos, Christian fez falta no lateral do Leão, que foi ao chão sentindo muitas dores no ombro. Sem condições de continuar em campo, foi substituído para a entrada de Lucas Crispim.

No começo do segundo tempo, foi a vez do próprio Lucas Crispim, que mandou uma bola na trave nos minutos finais da etapa inicial, também sentir dores. Saindo de maca aos sete minutos, Edinho entrou no jogo ao seu lugar.

Athletico cresce, mas o Fortaleza amplia

Após o intervalo, o Furacão passou a ter um domínio maior do jogo. No primeiro minuto da etapa complementar, já furou a defesa tricolor, permitindo com que Christian permitisse chutar com força. Ainda que estivesse jogando melhor, não conseguiu evitar que o Fortaleza ampliasse o placar. Num cruzamento de Lucas Lima, Robson subiu mais alto e marcou de cabeça o terceiro gol tricolor.

Fortaleza: Marcelo Boeck; Marcelo Benevenuto, Titi e Matheus Jussa; Yago Pikachu (Lucas Crispin (Edinho)), Ronald, Ederson, Lucas Lima e Bruno Melo (Daniel Guedes); David (Depietri) e Robson (Wellington Paulista). Técnico: Juan Vojvoda

Athletico: Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Lucas Fasson e Pedrinho (Kleiton); Christian (Nicolás Hernández), Fernando Canesin e Jader (Márcio Azevedo); Bissoli (Vinicius Mingotti), Carlos Eduardo (Jaderson) e Pedro Rocha. Técnico: Pedro Rocha

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 3 X 0 ATHLETICO

Competição: Campeonato Brasileiro (28ª rodada)

Data: 23 de outubro de 2021, sábado

Hora: 19h15 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Dênis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Brígida Cirilo Ferreira (ambos de AL)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Gols: Yago Pikachu (1' do 1ºT), Lucas Lima (6' do 1ºT) e Robson (15' do 2ºT) para o Fortaleza

Cartões amarelos: Ederson e Robson (Fortaleza); Christian e Fernando Canesin (Athletico)