Fortaleza vence o Vasco em casa e cola na briga pelo título do Brasileiro

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fortaleza fez o dever de casa, venceu o Vasco, manteve a invencibilidade na Arena Castelão e colou na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O triunfo por 3 a 0, neste sábado (9), veio dos pés de Emmanuel Martínez, no primeiro tempo, Breno Lopes e Renao Kayzer, na etapa final.

Com o resultado, o Leão foi a 63 pontos - um atrás do Palmeiras e cinco atrás do líder Botafogo -, enquanto o Vasco permanece com 43 e vê a luta por vaga na Libertadores do ano que vem um pouco mais distante.

Os comandados de Vojvoda voltam a campo na competição nacional no dia 22, contra o Fluminense, no Maracanã. Já a equipe cruz-maltina recebe o Internacional no dia 21.

O Fortaleza ainda não perdeu em casa nesta edição do Brasileirão. Até aqui, foram 13 vitórias e três empates.

Como foi o jogo

O Fortaleza começou o jogo a 100Km/h e com bastante agressividade no ataque. O time de Vojvoda aplicou uma pressão nos minutos iniciais, empurrou o Vasco para o campo de defesa e logo conseguiu abrir o placar -com Martinez, de cabeça. O Leão teve novas chances, mas, parou na falta de capricho na finalização e também em Léo Jardim.

Após o gol, o Fortaleza mudou um pouco a estratégia e deixou o Vasco ter mais a posse de bola. A equipe carioca, que passou a explorar as alas, até achou espaços e chegou à frente, mas foram poucas as oportunidades claras criadas.

O Vasco voltou para o segundo tempo com Jair e Rayan nos lugares de Mateus Carvalho e Emerson Rodríguez, respectivamente. O meia conseguiu cadenciar melhor e Rayan foi boa válvula de saída, o que fez com que os cariocas tivessem maior presença no ataque. O Fortaleza, por sua vez, buscava saídas mais sólidas, com troca de passes.

Aos poucos, o Fortaleza voltou a encaixar o modo de jogo, fechou espaços e passou a fazer as transições de maneira mais rápida. Assim, os avanços ao ataque passaram a ser mais perigosos - Breno Lopes chegou a mandar a bola para a rede, mas o gol foi anulado por posição irregular. Neste cenário, o Vasco colocou Coutinho e Sforza para tentar alterar o posicionamento adversário.

O Fortaleza deixava a bola com o Vasco, que demonstrava dificuldades para construir as tramas, e apostava na recuperação e transição. Em uma dessas, Breno Lopes avançou em velocidade sem ser incomodado e fez o segundo. O gol, já na reta final do jogo, foi a pá de cal em uma possível reação carioca.

A transmissão do Premiere flagrou o momento que Vojvoda chamou Calebe, já nos minutos finais, e conversava com o jogador quando um membro da comissão técnica alertou que não teria mais substituições a serem feitas - Renato Kayzer já entraria na vaga de Lucero. O treinador colocou a mão na cabeça lamentando-se, e Calebe voltou ao banco. Kayzer ainda teria tempo de fazer o terceiro.

Lances importantes

Para fora. Aos 12 minutos do 1º tempo, Eros Mancuso aproveita sobra após escanteio, domina e bate. A bola sai à esquerda de Léo Jardim, com muito perigo.

1x0. Aos 13 minutos do 1º tempo, Tinga cruzou pela direita e Martínez apareceu na primeira trave para desviar de cabeça e abrir o placar.

Defendeu. Aos 23 minutos do 1º tempo, Vegetti acionou Galdames, que invadiu a área e finalizou. João Ricardo espalmou e, no rebote, Emerson Rodríguez chutou forte. O goleiro do Fortaleza fez outra defesa.

Perdeu. Aos 35 minutos do 1º tempo, Marinho recebeu lançamento, ganhou de Piton, avançou e finalizou cara a cara com Léo Jardim, que defendeu. No rebote, Hércules chutou por cima.

Assustou. Aos 2 minutos do 2º tempo, Léo acionou Rayan, que avançou pela esquerda, chegou à linha de fundo e cruzou para Vegetti. A zaga do Leão, porém, afastou para escanteio.

Não valeu. Aos 23 minutos do 2º tempo, Marinho lançou Hércules, que cruzou da direita. Mancuso cabeceou e Léo Jardim fez boa defesa. No rebote, Breno Lopes mandou para a rede com o gol vazio, mas ele estava em posição irregular.

Defendeu. Aos 28 minutos do 2º tempo, Martínez fez bonita jogada e acionou Hércules dentro da área. Ele chegou batendo e Léo Jardim defendeu.

2x0. Aos 33 minutos do 2º tempo, Breno Lopes recuperou a bola, avançou em velocidade, balançou na frente do Maicon e bateu cruzado para ampliar a vantagem do Fortaleza.

3x0. Aos 46 minutos do 2º tempo, Renato Kayzer fez o terceiro

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 3 X 0 VASCO

Competição: Campeonato Brasileiro

Data e hora: 9 de novembro de 2024, sábado, às 19h

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Arbitragem: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA/ PR) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Matheus Rossetto (FOR); Jair (VAS)

Cartões vermelhos:

Gols: Emmanuel Martinez, do Fortaleza, aos 13'/1ºT; Breno Lopes, do Fortaleza, aos 33'/2ºT; Renato Kayzer, aos 46'/2ºT

Fortaleza: João Ricardo; Tinga (Brítez), Kuscevic, Titi e Mancuso; Matheus Rossetto, Hércules (Pochettino) e Emmanuel Martínez; Marinho (Yago Pikachu), Lucero (Renato Kayzer) e Moisés (Breno Lopes). Técnico: Juan Vojvoda

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura (Sforza), Mateus Carvalho (Jair) e Galdames (Alex Teixeira); Puma Rodríguez (Coutinho), Vegetti e Emerson Rodríguez (Rayan). Técnico: Rafael Paiva