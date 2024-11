Atlético-GO e Bragantino empatam, não se movem e seguem na luta contra o Z4

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Atlético-GO e Red Bull Bragantino empataram em 0 a 0 neste sábado (09), pela 33ª rodada da Série A do Brasileirão. O jogo foi na casa do Dragão, em Goiás.

Com o empate, o Atlético conquistou apenas um ponto e se manteve na lanterna, com 26 pontos. Já o Braga ficou com 36 e entrou na zona de rebaixamento com a vitória do Juventude, que jogou o adversário para 17º colocado.

Como foi o jogo

O primeiro tempo começou equilibrado, mas os visitantes tomaram conta do confronto. O Braga foi mais efetivo após a primeira oportunidade da primeira etapa, somando as melhores chances de abrir o placar no jogo. O Dragão não conseguiu finalizar a gol, e precisou ser efetivo ao menos defensivamente para evitar o gol adversário.

Na segunda etapa, o Atlético-GO melhorou, mas não conseguiu conquistar a vitória. Equipes ficaram apenas no empate sem gols, apesar de algumas oportunidades criadas pelos donos da casa para tentar abrir o placar. O Braga tentou nos momentos finais, mas também não conseguiu ser eficiente.

Gols e destaques

Após Hurtado limpar a jogada e o Atlético-GO estar com gol livre, o meia do Braga chutou forte no travessão e perdeu a oportunidade.

Guilherme Romão carregou a bola desde o início da jogada, cortou para a direita e chutou com efeito, para obrigar o goleiro do Bragantino a fazer ótima defesa e evitar o gol do Atlético-GO.

O goleiro do Braga fez boa defesa após finalização forte do atacante do Dragão, que cortou e bateu com a perna direita.

O atacante do Braga fez ótima jogada individual e finalizou pelo canto direito, para o goleiro do Atlético-GO salvar a equipe.

Em contra-ataque letal, Ronaldo espalmou finalização para dentro da área. Mosquera pegou a sobra, driblou o goleiro e bateu em cima do zagueiro Alix, que salvou o Dragão quase em cima da linha.

FICHA TÉCNICA

Atlético-GO 0 x 0 Red Bull Bragantino

Competição: 33ª rodada do Brasileirão Série A

Local: Estádio Antônio Accioly - Goiânia, Goiás

Data e hora: 09 de novembro de 2024, às 19h (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco

Assistentes: Guilherme Camilo e Daniella Coutinho

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

Amarelos: Luiz Fernando, Lincoln, Lacava, Rhaldney, Raul

Atlético-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão; Adriano Martins, Alix Vinicius e Guilherme Romão (Janderson); Gonzalo Freitas (Rhaldney), Baralhas e Alejo Cruz; Matías Lacava (Shaylon), Luiz Fernando (Joel Campbell) e Derek (Jan Hurtado). Técnico: Anderson Gomes

Red Bull Bragantino: Cleiton; Juninho Capixaba, Eduardo Santos, Pedro Henrique e Hurtado; Lucas Evangelista (Gustavinho), Jadsom (Raul) e Lincoln (Mosquera); John John (Ivan Cavaleiro), Vitinho (Vinicinho) e Sasha. Técnico: Fernando Seabra.