Fortaleza vacila na bola aérea do Estudiantes e é eliminado da Libertadores

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Fortaleza não deu conta de segurar a bola aérea do Estudiantes e foi derrotado por 3 a 0 no estádio Jorge Luis Hirschi, na Argentina, nesta quinta-feira (7) e deu adeus à Libertadores, no jogo de volta das oitavas de final da competição. Manuel Castro duas vezes e Zapiola marcaram os gols da classificação argentina.

Enquanto o Fortaleza se despede da competição, o Estudiantes aguarda definição de data e horário pela Conmebol para enfrentar o Athletico-PR pelas quartas de final. A equipe brasileira se classificou ao vencer o Libertad pelo agregado de 3 a 1.

O jogo começou movimentado, mas logo o Estudiantes assumiu o controle e marcou aos oito minutos do primeiro tempo, com Manuel Castro. Na volta para a segunda etapa, o meia marcou novamente com apenas um minuto. Aos 11, Zapiola ampliou o marcador e encerrou o placar.

Yago Pikachu foi expulso em apenas 21 minutos de jogo no que pode ter sido sua última partida pelo Fortaeza. Desde o início da semana, rumores de que o ala-direito pode ir para o Shimizu S-Pulse, do Japão, nos próximos dias ganharam força e o futuro do jogador ainda não foi definido.

Dono absoluto do jogo, o Estudiantes teve maior posse de bola, fez quatro gols, mas um não valeu e mesmo assim não foi possível ver tentativa de reação do Fortaleza. Com a bola aérea lançada dentro da área, conseguiu encontrar espaços mesmo entre os quatro defensores e dominou as chances da partida.

O time nordestino não se encontrou em campo. Ao longo dos 90 minutos apresentou falhas na defesa, não teve articulação em campo para tocar a bola na zona intermediária e apresentou um ataque quase inexistente, que finalizou uma única vez em um intervalo de 45 minutos, com Moisés, para fora. No segundo tempo, a equipe cearense jogou a toalha ao sofrer o segundo gol em apenas um minuto de jogo mudou de postura, para tentar reagir no contra-ataque, mas de pouco adiantou.

ESTUDIANTES

Andújar, Godoy, Rogel, Lollo, Noguera, Más, Jorge Rodríguez (Morel), Zuqui (Piatti), Manuel Castro (Rollheiser), Boselli (Zapiola) e Leandro Díaz (Pellegrino). Técnico: Ricardo Zielinski.

FORTALEZA

Marcelo Boeck, Ceballos, Marcelo Benevenuto, Titi, Yago Pikachu, Hércules (Ronald), José Welison (Matheus Jussa), Lucas Lima (Matheus Vargas), Juninho Capixaba, Silvio Romero (Igor Torres) e Moisés (Romarinho). Técnico: Juan Vojvoda.

Estádio: Jorge Luis Hirshi, em La Plata (Argentina)

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Pablo Llarena (URU)

VAR: Juan Lara (CHL)

Cartões amarelos: Juninho Capixaba, José Welison, Moisés e Romarinho (FOR); Noguera (EST)

Cartões vermelhos: Yago Pikachu (FOR)

Gols: Manuel Castro (EST), aos 8'/1ºT; Manuel Castro (EST), aos 1', e Zapiola (EST), aos 11'/2ºT.