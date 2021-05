Fortaleza surpreende e bate o Atlético-MG no Mineirão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A estreia do Atlético-MG no Campeonato Brasileiro não foi do jeito que o torcedor esperava. Jogando em casa, o Galo não conseguiu iniciar a competição com vitória e tropeçou logo de cara, já que o Fortaleza atrapalhou os planos e a partida terminou em 2 a 1 para os cearenses, neste domingo (30) de manhã.

Os gols foram marcados por jogadores que carregam nomes de personagens de desenhos e filmes: Hulk e Pikachu, duas vezes.

O confronto Galo e Leão foi um jogo de dois tempos distintos, com os mineiros melhores na etapa número um e os cearenses na etapa dois, quando conseguiram o vira-vira no placar.

Agora o Galo volta suas atenções para a estreia na Copa do Brasil. O time alvinegro, que entrou direto na terceira fase, enfrentará o Remo, na próxima quarta-feira (2), às 19h, no estádio Baenão, em Belém. Pelo Brasileirão a equipe preto e branca entrará em campo no dia 6 de junho, na Ilha do Retiro, contra o Sport Recife, às 20h30.

Já o Fortaleza encara o clássico com o Ceará na terceira fase da Copa do Brasil, também na quarta, às 19h.

O JOGO

A partida começou bem disputada e em ritmo acelerado, com as duas equipes, Atlético-MG e Fortaleza, jogando de forma intensa mesmo no calor pelo horário do jogo. O Galo tinha mais volume e as melhores chances no primeiro tempo. Apesar disso, o Leão, bem posicionado em campo e organizado taticamente, dificultava as ações ofensivas do oponente.

Com um jogo muito estudado e forte marcação o gol na primeira etapa saiu mesmo em um lance de pênalti bastante reclamado pelo Fortaleza. Hulk foi derrubado por Titi dentro da área e o árbitro Caio Max assinalou o penal, sendo prontamente cercado por jogadores do time nordestino. O próprio Hulk cobrou e abriu o placar: 1 a 0.

No segundo tempo a história foi outra. O Atlético-MG voltou muito mal, deu espaços demais para o Fortaleza, que passou a agredir mais, ocupar o campo ofensivo. Depois de duas tentativas o time cearense, enfim, empatou. A primeira tentativa foi invalidade por impedimento de Robson. Na segunda, Pikachu não deu mole e empatou: 1 a 1.

E ainda rolou um golpe de misericórdia. Pikachu foi o herói do jogo e definiu a partida com o gol a virada no final: 2 a 1.

QUEM FOI BEM: PIKACHU

Pikachu foi elétrico no segundo tempo e empatou para o Fortaleza. A entrada do jogador que também tem nome de personagem de desenho mudou a forma de jogar do Leão cearense, que ficou mais incisivo e virou a partida.

QUEM FOI MAL: MARRONY

Ajudou na recomposição da marcação no primeiro tempo, tentou aparecer na sua mesmo, que é o campo ofensivo, e teve alguma dificuldade. No segundo tempo ele sumiu, ficou isolado e seu jogo não apareceu.

DESPEDIDA DE TARDELLI

O contrato de Diego Tardelli termina na segunda (31) e não será renovado pela atual diretoria do Atlético-MG, que já agradeceu ao atleta por todo serviço prestado ao clube. O jogador recebeu homenagem e seus companheiros estamparam o nome do camisa 9 em suas respectivas camisas de jogo contra o Fortaleza. Tardelli também recebeu presentes da presidência atleticana e do ex-goleiro Victor, agora gerente de futebol do Galo.

CRONOLOGIA DO JOGO

Aos 39 minutos do primeiro tempo, Hulk abriu o placar em cobrança de pênalti. O atacante bateu no lado direito do goleiro, que caiu deslocado para a esquerda: 1 a 0.

Aos 11 minutos, Robson aproveitou rebote do goleiro Everson, que falhou na hora da defesa, e estufou as redes do Galo. No entanto, o jogador do Fortaleza estava em posição de impedimento, o que invalidou o lance.

Aos 14 minutos do segundo tempo, aí sim, o Fortaleza empatou. Pikachu recebeu a bola tendo espaço para jogar e entrou na área. Ele finalizou com força e Everson não conseguiu alcançar: 1 a 1.

Pikachu virou o jogo aos 48 minutos o segundo tempo e garantiu a vitória do Fortaleza: 2 a 1.

ATLÉTICO-MG

Everson; Guga (Hyoran), Junior Alonso, Igor Rabello e Guilherme Arana; Allan (Zaracho), Tchê Tchê e Nacho Fernández (Nathan); Savarino (Sávio), Marrony (Vargas) e Hulk. Técnico: Cuca

FORTALEZA

Felipe Alves; Tinga, Benevenuto, Titi e Daniel Guedes (Pikachu); Ederson, Felipe (Matheus Jussa), Lucas Crispim (Bruno Melo) e Matheus Vargas; Robson (David), Wellington Paulista (Romarinho). Técnico: Juan Vojvoda

Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Márcio dos Santos (RN) e Lorival Cândido das Flores (RN)

VAR: Heber Roberto Lopes

Gol: Hulk (39' 1ºT); Pikachu (14' e 48 do 2ºT)

Cartão amarelo: Felipe Alves, Wellington Paulista, Lucas Crispim, Ederson (FOR); Igor Rabello, Allan (CAM)