De Bruyne tem duas fraturas no rosto após choque na final da Champions

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A lesão sofrida por Kevin De Bruyne no sábado (29), na final da Champions League, resultou em duas fraturas em seu rosto, divulgou o jogador do Manchester City na manhã deste domingo, em uma postagem em rede social.

"Oi, pessoal, acabei de voltar do hospital. Meu diagnóstico é de fratura aguda no osso do nariz e fratura na órbita esquerda. Me sinto bem agora. Obviamente, ainda estou desapontado com o que aconteceu ontem, mas nós voltaremos", escreveu ele.

De Bruyne se chocou com o zagueiro alemão Antonio Rüdiger, do Chelsea, aos 15 minutos do segundo tempo da partida, vencida pelo clube de Londres por 1 a 0. Foi a segunda vez que o Chelsea levou a taça da Champions League.

O jogador saiu chorando do gramado e precisou ser substituído.

A próxima atuação programada para o jogador é a primeira partida da seleção belga pela Eurocopa, contra a Rússia, em 12 de junho. Ainda não se sabe quanto tempo De Bruyne levará para se recuperar das fraturas.