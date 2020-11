Fortaleza contrata Marcelo Chamusca após saída de Ceni para Flamengo

Com a saída de Rogério Ceni para o Flamengo, o Fortaleza anunciou na tarde desta quarta-feira (11) que Marcelo Chamusca será o novo técnico do time cearense. O novo comandante é, ainda, o único treinador do Brasil a conquistar acessos para todas as divisões do Brasileirão.

Chamusca já passou pelo Fortaleza em 2014 e 2015, em uma campanha vitoriosa pelo time que estava na série C do Campeonato Brasileiro. Atualmente estava treinando no Cuiabá, onde confirmou sua saída ontem (10).

O treinador, que terá contrato com o Leão até dezembro de 2021, já passou por Atlético-GO, Sampaio Corrêa, Guarani, Paysandu, Ceará, Ponte Preta e Vitória.