Fortaleza contrata Marcelo Chamusca, agora ex-Cuiabá, para substituir Ceni

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fortaleza acertou com Marcelo Chamusca, agora ex-treinador do Cuiabá, nesta quarta-feira (11) para substituir Rogério Ceni, que deixou o time cearense dois dias antes para assumir o Flamengo.

Chamusca deixou o clube mato-grossense no mesmo dia em que disputaria duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Grêmio. O treinador era apenas a terceira opção do Fortaleza, segundo assumiu o presidente do clube, Marcelo Paz.

"Falamos com o Roger Machado e com o Tiago Nunes. O Roger nós já sabíamos que seria mais difícil porque ele não aceita trabalhos no meio do ano. O Tiago Nunes nos explicou que gostaria de assumir um clube de fora do Brasil, que esse é o plano de carreira dele agora. Até tivemos mais contato com ele, nos aproximamos mais, mas não teve negócio", declarou Marcelo Paz em entrevista ao Seleção SporTV nesta quarta.

Ao anunciar a saída do treinador, o ex-clube de Chamusca confirmou que o time tricolor pagará uma multa rescisória por sua contratação. "Desta forma, o treinador, o seu auxiliar Caio Autuori e o preparador físico Roger Gouveia não fazem mais parte do Dourado", informou o Cuiabá.