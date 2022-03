Fórmula 1 confirma realização do GP da Arábia Saudita após bombardeio

"Opiniões diferentes foram divididas e discutidas. Tendo ouvido não apenas o comando da F1 mas também ministros do governo saudita que explicaram que as medidas de segurança foram elevadas ao máximo, a conclusão foi que iremos treinar e classificar hoje e correr amanhã. Esperamos que o GP da Arábia Saudita de 2022 seja lembrado como uma grande corrida e não pelo incidente de ontem."

"Foi acordado com todas as partes interessadas para manter um diálogo claro e aberto durante todo o evento e para o futuro."

"Após o incidente amplamente divulgado que ocorreu em Jeddah na sexta-feira, houve uma ampla discussão entre todas as partes interessadas, as autoridades do governo saudita e as agências de segurança que deram garantias completas e detalhadas de que o evento é seguro", disseram a categoria e a federação, em nota.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.