Fora do Futebol, Luxemburgo já se envolveu com política, investiu em TV e cachaçaria

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Novo técnico do Corinthians, Vanderlei Luxemburgo estava fora do futebol desde 2021, quando deixou o comando do Cruzeiro após a compra da SAF por Ronaldo. Nesse período, porém, teve uma vida intensa fora dos campos.

VIDA POLÍTICA

Em 2022, Luxemburgo foi pré-candidato ao Senado por Tocantins, mas o PSB escolheu o ex-prefeito de Palmas Carlos Amastha para o cargo. O treinador ainda entrou na Justiça para tentar reverter a decisão do partido, mas teve o pedido negado.

Na época, Luxemburgo disse ter se sentido "apunhalado" e que lhe roubaram um sonho após a convenção. Ele também desejou sorte ao partido, disse que não concorreria a nenhum cargo por "não permanecer aliançado com traidores" e que não judicializaria a decisão partidária, o que acabou acontecendo depois.

A vida política do treinador é longa. Em 2009, foi pré-candidato ao Senado pelo Tocantins, na época como filiado do PT. Pouco depois, acabou condenado pela Justiça Eleitoral por ter apresentado comprovante de residência de uma casa onde nunca viveu em Palmas. Trata-se de uma inscrição irregular de domicílio eleitoral que o tornou inelegível por oito anos.

Nas eleições de 2018, houve proximidade com o PTB, mas ele não concorreu a nada.

DONO DE TV

Em 2019, Luxemburgo virou sócio proprietário da TV Jovem Tocantins, afiliada da Record TV, na cidade de Palmas. Participativo, ele aproveitou a brecha da carreira no futebol e chegou até a aparecer em programas da casa com quadros no "Balanço Geral" e no "Cidade Alerta".

Luxemburgo rodou o estado como repórter dos quadros "Rotas Tocantins" e "Peladão do Luxa" dentro da programação local no ano passado. No primeiro, mostrou pontos turísticos pouco explorados do Tocantins e entrevistou moradores locais sobre riquezas naturais e a vida por lá. Os 18 episódios estão no YouTube da emissora.

No "Peladão", viajava para mostrar partidas de futebol de várzea e amistosos, observar novos talentos e movimentar a comunidade esportiva. São 11 episódios também disponíveis no YouTube.

CACHAÇARIA

Não é só no Tocantins que Luxa tem negócios. Alagoas também é um local onde o treinador investe.

Em 2018, Luxemburgo comprou a cachaçaria Brejo dos Bois, que fica em Junqueiro, em Alagoas, ao lado de outros sócios.

Quando foi anunciado pelo Vasco em 2019, ele não começou a trabalhar de imediato porque tinha o lançamento de uma cachaça especial com seu nome.

Além da cachaçaria, o treinador investiu em um condomínio cujo nome é "Residencial Luxemburgo", em Arapiraca.

ASA

Luxemburgo também construiu uma relação com o ASA. Em 2019, tanto a cachaçaria quanto o condomínio patrocinaram o clube.

Depois disso, Luxa continuou tendo uma boa entrada no clube e deu consultoria sobre a reforma no Estádio Coaracy da Mata Fonseca e incentivando na compra de um CT, o que aconteceu no fim do ano passado.