Focado na Libertadores, Athletico-PR recebe Avaí buscando crescer na tabela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após vitória em casa que o deixou na vice-liderança do grupo B da Libertadores, o Athletico-PR volta a campo neste domingo (22), às 19h, contra o Avaí, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe já acumula quatro derrotas na competição e soma seis pontos, de vitórias contra Flamengo e Ceará, e é a 15ª colocada.

O Avaí, adversário da vez, vinha embalado no campeonato Brasileiro, mas perdeu na última rodada para o Juventude, em casa, mesmo com o clube de Caxias do Sul (RS) jogando com um a menos a maior parte da partida, e desde os 15 minutos do segundo tempo, com dois expulsos.

O time da Ressacada, comandado por Eduardo Barroca, não terá à disposição o atacante Muriqui, que teve lesão confirmada nesta terça-feira (17) e desfalcará a equipe por 15 dias. Bressan também está afastado por lesão, e não poderá ser relacionado. Sem o atleta, a escalação da equipe deve ter: Douglas; Kevin, Rodrigo Freitas, Arthur e Cortez; Raniele, Eduardo e Bruno Silva; Morato, Dentinho e Pottker.

Já Felipão, que treina o Athletico-PR há menos de 20 dias, tem de lidar com a agenda cheia da equipe, entre viagens e disputa de três campeonatos. Além de Thiago Heleno, que se recupera de cirurgia, o clube não terá Cirino e Nicolas Hernandez para o duelo na Arena da Baixada. Scolari deve escalar então: Bento; Abner Vinícius, Matheus Felipe, Pedro Henrique e Khellven; Erick, Hugo Moura e Terans; Canobio, Pablo e Cuello.

Após o duelo contra o Avaí, o time rubro-negro segue no Paraná, onde jogará em casa contra o Caracas FC pela última rodada da fase de grupo da Libertadores na próxima quarta (18), enquanto o Avaí viaja para Belo Horizonte, onde enfrenta o atual více-lider Atlético-MG, no próximo domingo (29)

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Horário: Às 19h (de Brasília) deste domingo (22)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa/SP)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Transmissão: Premiere