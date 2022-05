Cruzeiro defende liderança da Série B contra o Sampaio Corrêa

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Foram longas e difíceis 83 rodadas para que o Cruzeiro, enfim, chegasse à liderança da Série B. Com 16 pontos, o time mineiro assumiu a ponta da tabela após vencer o Náutico, por 1 a 0, nos Aflitos, no último domingo (15). Embalado, esse foi o quarto triunfo seguido do time no torneio, que teve mudanças significativas na temporada e que ajudam a explicar a boa fase vivida em busca do principal objetivo do ano: o retorno à elite do Campeonato Brasileiro.

O próximo compromisso do Cruzeiro é neste domingo (22), contra o Sampaio Corrêa, no Mineirão, pela oitava rodada da Série B. O time mineiro espera receber pelo menos 50 mil torcedores no estádio.

Três pilares são importantes para entender a evolução do Cruzeiro na temporada, diferentemente das duas anteriores, em que o time não conseguiu figurar no G4 nenhuma vez: gestão profissional, técnico com repertório e respaldado pela diretoria, além de atletas experientes, mas sem status de "salvadores da pátria".

A compra dos 90% da SAF por Ronaldo Nazário é, sem dúvida, o principal ponto a ser elencado. Com a chegada do dirigente, os salários passaram a ser pagos em dia e receitas começaram a ser geradas -principalmente com a adesão do sócio-torcedor- que hoje está na casa dos 50 mil.

Em outubro de 2021, a situação financeira foi tão grave, que os atletas entraram em greve sob o apoio do técnico Vanderlei Luxemburgo. Na ocasião, os atletas fizeram uma paralisação e se recusaram a treinar. Além disso, Ronaldo foi o responsável por pagar os transferes ban, que impediram os registros de atletas pelo clube, o que trouxe melhores possibilidades ao time em relação ao planejamento.

O segundo ponto é a atuação do técnico Paulo Pezzolano. Com um modelo de jogo muito bem definido, que faz com que o Cruzeiro sempre entre em campo em busca de protagonismo e intensidade, Pezzolano teve dificuldades, mas conseguiu acertar o time celeste. Após estreia na Série B com derrota para o Bahia, o treinador recebeu reforços, mudou o esquema de jogo da equipe e começou a conquistar os resultados.

Desde a queda, o Cruzeiro teve seis técnicos antes do uruguaio e nenhum entregou resultados tão satisfatórios: Pezzolano foi o único a classificar o time para a final do Estadual, alcançar o G4, posteriormente a liderança, e avançar para as oitavas de final da Copa do Brasil.

Outro ponto importante em relação ao treinador uruguaio é a convicção na escolha e no trabalho. Na gestão anterior, demissões e técnicos sem respaldo foram a tônica de um Cruzeiro que teve três técnicos por ano.

Por fim, diferentemente dos anos anteriores, o atual elenco do Cruzeiro não possui nenhuma estrela. Prova disso é que o próprio técnico Paulo Pezzolano já disse, em diversas oportunidades, que o time conta com um grupo modesto. Artilheiro da Série B do ano passado, o atacante Edu entrega melhores resultados que os badalados Marcelo Moreno e Rafael Sóbis, por exemplo.

Em sua temporada de estreia, o ex-atleta do Brusque já marcou 13 gols em 18 jogos. Em contrapartida, Sóbis e Moreno balançaram as redes nove vezes em duas temporadas cada.

Outros jogadores também chamam atenção em 2022 muito mais pelo trabalho do que por qualquer status. O goleiro Rafael Cabral foi repatriado após anos na Europa, mas de pouco destaque por lá. O zagueiro Eduardo Brock, pilar do acesso do Paraná na Série B de 2017, é um dos principais jogadores do esquema de Pezzolano. Willian Oliveira que estava no Atlético-GO, Fernando Canesim, sem muito espaço no Athletico-PR, e Neto Moura, destaque do Mirassol no Paulista deste ano, são outras peças importantes, mas que chegaram sem muita pompa.

Agora, o time se prepara para defender a liderança neste domingo. O técnico Pezzolano tem como dúvida o lateral-esquerdo Matheus Bidu, que faz atividades internas no treino após ser afastado devido ao desgaste muscular. Leo Pais, que sofreu estiramento na coxa esquerda, segue em transição, e não deve estar disponível. Uma provável escalação do Cruzeiro tem: Rafael Cabral; Geovane Jesus, Zé Ivaldo, Lucas Oliveira, Eduardo Brock e Rafael Santos; Willian Oliveira, Neto Moura e Fernando Canesin (Jajá); Luvanor e Edu.

O Sampaio Corrêa, do outro lado, é o 11º colocado da Série B, com oito pontos, e tenta repetir o sucesso da última rodada, quando venceu o Vila Nova por 2 a 0. O técnico Leo Condé deve ir a campo com a mesma base da vitória: Luiz Daniel; Mateusinho, Alan Godói, Nilson Júnior e João Victor; André Luiz, Eloir e Ricardo Capanema; Pimentinha, Gabriel Poveda e Ygor Catatau.

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Horário: Às 11h (de Brasília) deste domingo (22)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa/SP)

Transmissão: Premiere