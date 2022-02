Fluminense vira sobre Botafogo, vence segundo clássico consecutivo e cola na ponta

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense venceu o segundo clássico consecutivo e é o novo vice-líder do Campeonato Carioca. Após bater o Flamengo no último fim de semana, o time tricolor derrotou o Botafogo nesta quinta-feira (10), no Nilton Santos, por 2 a 1, de virada.

O triunfo foi construído com gols de Willian Bigode, que fez o primeiro pelo novo clube, e Luccas Claro. Kanu abriu o placar para os botafoguenses.

Com o resultado, os comandados do técnico Abel Braga chegaram a 12 pontos, um a menos que o Vasco, que está no topo da tabela. Já o time alvinegro permanece com dez, já fora da liderança do Estadual, mas ainda no G-4.

Na próxima rodada, o Fluminense vai encarar a Portuguesa-RJ, mais uma vez no Nilton Santos, no domingo (13), enquanto o Botafogo terá um novo clássico pela frente, desta vez contra o Vasco, na segunda (14), no Maranhão, para onde o mando de campo foi vendido.

FLUMINENSE

Marcos Felipe, Nino, Felipe Melo e David Braz (Luccas Claro); Samuel Xavier (Arias), André, Yago Felipe e Cris Silva; Luiz Henrique (Martinelli), Willian Bigode e Fred (Cano). T.: Abel Braga

BOTAFOGO

Gatito, Daniel Borges, Carli, Kanu e Hugo (Jonathan); Fabinho (Breno), Barreto, Luiz Fernando (Vitinho) e Diego Gonçalves; Matheus Nascimento (Gabriel Conceição) e Erison (Raí). T.: Enderson Moreira

Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Rodrigo Carvalhães de Miranda

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Carlos Henrique Alves de Lima Filho

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

Cartões amarelos: David Braz, Nino e Felipe Melo (FLU); Hugo, Fabinho, Luiz Fernando, Barreto, Matheus Nascimento e Carli (BOT)

Cartão vermelho: Enderson Moreira (BOT), aos 43'/2ºT

Gols: Kanu (BOT), aos 21'/1ºT; Willian Bigode (FLU), aos 8', e Luccas Claro (FLU), aos 18'/2ºT